✨ Começando a semana do jeito que a gente gosta: com a agenda aberta! 💅🤍

Que tal reservar um tempinho só para você? Venha deixar suas mãos e pés impecáveis com muito carinho, capricho e um atendimento especial.

• Manicure e Pedicure

• Alongamento de Unhas

• Esmaltação em Gel

📲 Agende seu horário pelo WhatsApp: (44) 9956-5142

Sua semana merece começar com autoestima lá em cima! ✨

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