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✨ Começando a semana do jeito que a gente gosta: com a agenda aberta! 💅🤍
Que tal reservar um tempinho só para você? Venha deixar suas mãos e pés impecáveis com muito carinho, capricho e um atendimento especial.
• Manicure e Pedicure
• Alongamento de Unhas
• Esmaltação em Gel
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Sua semana merece começar com autoestima lá em cima! ✨
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