New Zone lança Quinzena do Eletro para renovar a casa em agosto em Ciudad del Este

A New Zone Importados promove a Quinzena do Eletro, ação que visa transformar a segunda quinzena de agosto no período ideal para quem deseja renovar a casa. A campanha acontece em Ciudad del Este entre os dias 15 e 31 de agosto, reunindo ofertas especiais, variedade e tecnologia em eletrodomésticos.

Seguindo a tendência crescente entre brasileiros que viajam ao Paraguai para adquirir produtos duráveis com preços competitivos, a New Zone dedica esta quinzena a apresentar soluções para cozinha, lavanderia, limpeza e conforto doméstico em um ambiente organizado e moderno.

Eletrodomésticos em destaque com variedade e tecnologia

Durante a campanha, a loja destaca desde pequenos eletroportáteis como air fryers, cafeteiras e liquidificadores, até grandes equipamentos como geladeiras, máquinas de lavar, secadoras e aspiradores de pó. A iniciativa visa facilitar a comparação entre marcas e modelos para atender diferentes estilos de vida e necessidades de praticidade no lar.

Condições de pagamento facilitadas

Um dos principais diferenciais da Quinzena do Eletro são as condições comerciais oferecidas pela New Zone. Além dos preços especiais, a campanha conta com parcelamento sem juros e benefícios exclusivos por meio dos bancos parceiros, ampliando o acesso a produtos de maior valor agregado.

Estratégia fortalecida de marca e turismo de compras

Com campanhas temáticas ao longo do ano, a New Zone consolida sua posição como um dos principais destinos de compras em Ciudad del Este. A Quinzena do Eletro amplia esse posicionamento ao transformar a viagem em uma oportunidade para equipar a casa com qualidade, inovação e economia, indo além da tradicional compra de eletrônicos e celulares.