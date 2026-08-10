Vasco negocia contratação de zagueiro Diego Carlos sem custos de aquisição

Depois de fechar com o atacante Colidio e o meio-campo Sosa, a diretoria do Vasco negocia a contratação do zagueiro Diego Carlos, do Fenerbahce, da Turquia.

A pedida inicial para liberar o jogador de 33 anos era de 2 milhões de euros (R$ 10 milhões), mas o estafe do atleta gostou do projeto apresentado pelo Vasco e tenta a rescisão para que ele venha livre.

Como o Fenerbahce tenta abrir espaço no elenco entre os estrangeiros, o defensor pode entrar no pacote. Com isso, o Vasco não precisaria gastar com custos de aquisição.

Diego Carlos é um zagueiro que atua pela direita, considerado bom na bola aérea, e já teve o aval do técnico Pedro Emanuel e do diretor Admar Lopes, que tenta fechar a negociação nesta janela.

Caso concretize a operação, o Vasco avalia liberar Alan Saldívia. O zagueiro tem sido alvo de interessados e pode ser negociado para abrir espaço na folha salarial.

Além dele, o Vasco tem Robert Renan e Cuesta na zaga.

Mais Notícias

Home Page – Início

Fonte do Artigo

See more: The Global Track

Corinthia Mes