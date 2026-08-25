Neymar aceita desafio inusitado de jornalista: “Não vai fugir”

Depois do empate do Santos em casa contra o Mirassol pelo Brasileirão, Neymar foi às redes sociais nesta segunda-feira (24) para aceitar um desafio inusitado proposto pelo jornalista Fábio Sormani.

Em seu próprio canal no YouTube, Sormani publicou um vídeo comentando a atuação do Santos na partida do último domingo (23) sem poupar críticas a praticamente nenhum jogador. Neymar também não escapou.

O jornalista afirmou que, mesmo aos 69 anos, seria capaz de desarmar Neymar durante um drible.

“Eu te desafio, você topa? Se topar a gente vai fazer um desafio. Não adianta pegar um campo, entendeu? Pega um espaço pequeno. Eu tomo a bola de você. Você tem cinco tentativas. Eu tomo a bola de você nas cinco tentativas”, desafiou Sormani.

Desafio aceito

Nesta segunda, Neymar compartilhou um trecho da fala do jornalista e disse que aceita ser desafiado no centro de treinamento do Santos.

“Tá aceito!! Aparece no CT e faz o tamanho que você quiser. Não vai fugir, hein”, escreveu completando com um emoji de risada.

Neymar aceita desafio do jornalista Fábio Sormani • Reprodução/Instagram/@neymarjr

Também nos stories, Sormani já respondeu o jogador. Dizendo que topa, mas que precisa ser realizado em São Paulo.

“Topo o desafio, mas você vem para SP. É muito trampo ir pra Santos. Pegue o seu helicóptero e venha para cá. Eu moro na Granja Viana, você sabe onde fica”, escreveu o jornalista.

Santos 1 x 1 Mirassol

O Santos saiu perdendo para o Mirassol na Vila Belmiro, mas conseguiu arrancar o empate. No jogo, válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, Eduardo abriu o placar para o time do interior paulista, enquanto Barreal decretou o 1 a 1.

Neymar foi titular na partida e atuou os 90 minutos completos, e deu o passe para o gol do Santos. Apesar da assistência, o camisa 10 fez um jogo discreto.

O resultado não foi bom para nenhum dos times. O Santos não conseguiu se afastar de vez do Z4, chegando a 26 pontos na 14ª posição, apenas dois pontos acima do próprio Mirassol, que abre a zona de rebaixamento.