Orquestra Heliópolis leva sertanejo ao Teatro Baccarelli

No dia 30 de agosto, às 17h, a Orquestra Sinfônica Heliópolis apresenta o espetáculo inédito “Sertanejo Sinfônico” no Teatro Baccarelli. Sob a regência do maestro Paulo Galvão, o grupo levará ao palco versões sinfônicas exclusivas de clássicos que marcaram a história da música sertaneja brasileira.

Repertório sertanejo ganha versão sinfônica

Divulgação

Com arranjos concebidos especialmente pelo maestro Paulo Galvão, o repertório foi elaborado para homenagear músicas que atravessaram gerações e integram a memória afetiva de diferentes públicos. A seleção reúne sucessos eternizados por artistas como Chitãozinho & Xororó, Leandro & Leonardo, Zezé Di Camargo & Luciano, João Paulo & Daniel, Gian & Giovani, Daniel e Bruno & Marrone.

A proposta também busca aproximar a música sinfônica do público por meio de uma experiência participativa. Durante o espetáculo, a orquestra assumirá a função de banda de apoio, acrescentando novas cores e texturas às melodias.

Público participa de apresentação sertaneja

Suzana Rezende / ABCdoABC

A plateia terá um papel central na apresentação: dar voz às canções conhecidas pelo público. A ideia é transformar o Teatro Baccarelli em um grande coro coletivo, criando uma dinâmica interativa entre músicos e espectadores.

Para o maestro e CEO do Baccarelli, Edilson Ventureli, a iniciativa reforça o compromisso da instituição com a pluralidade cultural.

“Ao trazer um ritmo tão enraizado na nossa cultura, como o sertanejo, para uma orquestra sinfônica, democratizamos o acesso de forma genuína”, afirma Ventureli. “É a prova de que a excelência musical pode abraçar nossa diversidade, atraindo novos públicos e mostrando que a sala de concerto pertence a todos.”

Teatro Baccarelli amplia acesso à cultura

O espetáculo ganha ainda mais significado por ocorrer no Teatro Baccarelli, descrito pela instituição como a primeira sala de concertos com padrão internacional construída em uma favela no mundo.

Com capacidade para 533 pessoas, o espaço se consolida como polo de irradiação cultural e como palco para espetáculos de alta qualidade técnica na periferia de São Paulo. Nesse contexto, a apresentação reforça a proposta de levar diferentes experiências musicais a novos públicos.

A iniciativa une a tradição da música sertaneja à sonoridade de uma orquestra sinfônica, em uma apresentação que aposta na participação direta da plateia.

Serviço

Evento: Concerto “Sertanejo Sinfônico”

Data: 30 de agosto de 2026

Horário: 17h

Local: Teatro Baccarelli

Endereço: Estrada das Lágrimas, 2317 – Cidade Nova Heliópolis, São Paulo/SP

Ingressos: R$ 20,00 (Inteira) | R$ 10,00 (Meia-entrada)

Vendas: baccarelli.org.br/teatro

Repertório

– O programa do concerto é uma verdadeira viagem pelos maiores hits das últimas décadas:

– “O Grande Amor da Minha Vida (Convite de Casamento)” (Gian & Giovani) — com uma citação especial de Bachianas Brasileiras nº 4, de Heitor Villa-Lobos.

– “Pense em Mim”, “Eu Juro” e “Um Sonhador” (Leandro & Leonardo).

– “Dormi na Praça” (Bruno & Marrone).

– “Estou Apaixonado (Estoy Enamorado)” (João Paulo & Daniel).

– “No Dia em Que Eu Saí de Casa” e “É o Amor” (Zezé Di Camargo & Luciano).

– “Adoro Amar Você” (Daniel).

– “Céu de Santo Amaro”, “Fio de Cabelo” e o hino absoluto “Evidências” (Chitãozinho & Xororó).