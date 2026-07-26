Neymar brilha em retorno ao Santos, mas Peixe tropeça contra a lanterna Chapecoense na Vila Belmiro pelo Brasileirão

O aguardado retorno de Neymar aos gramados brasileiros foi marcado por uma atuação de destaque individual, mas o resultado final decepcionou a torcida santista na Vila Belmiro.

O craque Neymar voltou a vestir a camisa do Santos após a Copa do Mundo, em uma noite que prometia ser de festa para a torcida alvinegra. O jogador mostrou que mantém a qualidade técnica, mas o coletivo da equipe não conseguiu sustentar a vantagem durante os noventa minutos.

O confronto, realizado neste sábado pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou com um empate em 2 a 2 contra a Chapecoense. O resultado deixa o Santos em uma situação delicada na tabela, sem conseguir se distanciar da temida zona de rebaixamento da competição nacional.

Conforme informações divulgadas pela cobertura esportiva sobre a rodada, o Peixe somou apenas 22 pontos até o momento, enquanto a equipe catarinense segue na lanterna do torneio, com apenas 10 pontos conquistados.

A atuação de gala de Neymar

Mesmo com o placar final, o grande nome da partida foi Neymar. O camisa 10, que não atuava pelo clube desde o mundial, demonstrou entrosamento e balançou as redes duas vezes, provando que sua presença em campo eleva o nível técnico do time comandado pela comissão técnica.

Os gols do atleta foram os pontos altos de uma partida marcada por oscilações defensivas. Do outro lado, a Chapecoense aproveitou as brechas deixadas pelo sistema defensivo santista, contando com gols de Marcinho e um gol contra de João Ananias para buscar o empate fora de casa.

Desafios do Santos no Campeonato Brasileiro

A frustração com o empate em casa é evidente, já que o Santos precisava dos três pontos para subir na tabela. A equipe agora se vê pressionada pela necessidade de pontuar nas próximas rodadas para evitar maiores riscos de queda na classificação do Campeonato Brasileiro.

O desempenho abaixo do esperado contra o lanterna acende um sinal de alerta para o elenco, que precisa encontrar equilíbrio entre o talento individual de suas estrelas e a organização tática necessária para vencer partidas importantes diante de sua torcida.

Foco na Copa Sul-Americana

Após o tropeço no campeonato nacional, o Santos vira a chave rapidamente para focar em outra competição. O próximo desafio é a partida de volta da repescagem da Copa Sul-Americana, onde o clube enfrentará a Universidad Central da Venezuela.

O cenário é favorável para o Peixe, que venceu o duelo de ida por 4 a 1. Com essa vantagem confortável, o Santos pode até perder por dois gols de diferença que, mesmo assim, garantirá sua vaga nas oitavas de final da competição continental, buscando retomar a confiança após o empate amargo na Vila.