PT oficializa candidaturas de Gleisi Hoffmann e Doutor Rosinha ao Senado pelo Paraná em convenção estratégica

Com foco nas eleições de 2026, o Partido dos Trabalhadores oficializa as candidaturas de Gleisi Hoffmann e Doutor Rosinha para disputar as vagas ao Senado pelo Paraná.

O cenário político paranaense ganhou contornos definitivos nesta sexta-feira, dia 25, durante a convenção realizada em Curitiba. O evento confirmou os nomes que representarão a legenda na corrida eleitoral para as duas vagas disponíveis no Senado Federal.

A decisão reforça a estratégia do partido em consolidar uma presença expressiva na disputa, buscando ampliar o diálogo com as pautas sociais. Segundo informações divulgadas pelas fontes oficiais do evento, a chapa busca representar a força das bases trabalhadoras e a soberania nacional.

A seguir, você entenderá melhor o histórico desses candidatos e como a articulação da Federação Brasil da Esperança pretende movimentar a política local nesta eleição, conforme dados informados pelo Partido dos Trabalhadores.

A trajetória política de Gleisi Hoffmann

Gleisi Hoffmann, que possui uma extensa carreira na vida pública, foi escolhida pessoalmente pelo presidente Lula para liderar a disputa no estado. A candidata destacou que sua missão é ser uma voz firme, ativa no Senado, representando as mulheres, os pequenos municípios, o povo, os trabalhadores e as trabalhadoras paranaenses.

Com passagens marcantes pela diretoria financeira de Itaipu Binacional e pelo Ministério da Casa Civil, Gleisi já ocupou uma cadeira no Senado anteriormente. Sua trajetória inclui ainda mandatos como deputada federal e uma atuação recente na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência, onde liderou a articulação política do governo.

O perfil de Doutor Rosinha

Já o médico pediatra Florisvaldo Fier, conhecido como Doutor Rosinha, traz na bagagem a experiência de um dos fundadores do PT e da Central Única dos Trabalhadores. Sua atuação política começou nos movimentos sociais de Curitiba, evoluindo para mandatos como vereador, deputado estadual e quatro mandatos como deputado federal.

Sobre sua candidatura, ele afirmou que o objetivo é fazer a defesa da soberania nacional e lutar contra o machismo e o racismo. Ele reforçou que, junto com os eleitores que buscam um país justo, transparente e soberano, pretende dar as mãos a todas as pessoas que se sentem exploradas e oprimidas nesta luta.

A estratégia da Federação Brasil da Esperança

O PT entra na disputa de 2026 integrado à Federação Brasil da Esperança, que une também o PV e o PC do B. A estratégia eleitoral do grupo para o Governo do Paraná não inclui candidaturas próprias, tendo declarado apoio formal a Requião Filho, do PDT, para o cargo de governador.

As convenções partidárias, que se encerram no dia 5 de agosto, são fundamentais para definir o quadro que os brasileiros encontrarão nas urnas em 4 de outubro. Após essa fase, os nomes devem ser registrados no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, até o dia 15 de agosto, data que precede o início oficial da campanha.

Impacto das eleições de 2026

As eleições deste ano são cruciais, pois os eleitores votarão para os cargos de presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e para o preenchimento de duas vagas de senador por estado. O pleito é visto como um momento decisivo para a definição dos rumos políticos do país.

Com a definição dos nomes de Gleisi Hoffmann e Doutor Rosinha, o PT busca mobilizar seu eleitorado no Paraná com base em um histórico de atuação parlamentar e administrativa. O foco agora se volta para o registro das candidaturas e para o início oficial das atividades de rua que marcarão a campanha eleitoral.