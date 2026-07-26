El retorno que deberá seguir esperando en la UC 

Universidad Católica arranca esta tarde su participación por la segunda rueda de la Liga de Primera.

Si bien la fase de grupos de Copa Chile se terminó de jugar hace muy poco, sin mayor descanso este fin de semana vuelve la Liga de Primera, en donde la UC recibirá a Deportes La Serena.

Los cruzados deberán recibir a Deportes La Serena de Felipe Gutiérrez en el Claro Arena a partir de las 20:00 horas por la fecha 16 de la Liga de Primera, encuentro en donde hay un retorno que deberá seguir esperando.

Si bien jugadores como Sebastián Arancibia y Juan Ignacio Díaz vuelven de sus respectivas lesiones e incluso irán desde la partida, hay uno que, aunque había optimismo, finalmente no volverá al menos este fin de semana.

Se trata de Gary Medel, quien viene de un semestre marcado por cuatro desgarros y, aunque a principio de semana subió sus cargas y entrenaba con normalidad, finalmente sigue sin estar a disposición.

Según hemos podido conocer en Punto Cruzado, Gary Medel fue evaluado por el cuerpo técnico durante la semana, pero se tomó la decisión en conjunto con el cuerpo médico de seguir llevando con calma su recuperación.

El “Pitbull” está realizando un proceso de reintegro deportivo con calma para no volver a sufrir nuevos imprevistos y, en esta línea y considerando las variantes que hay en la zona, Daniel Garnero decidió seguir cuidándolo.

Recordemos que, considerando solo la Liga de Primera, Gary Medel jugó su penúltimo partido por la fecha 7 a mediados de marzo. En aquella oportunidad fue titular y jugó todo el partido ante Everton. De ahí, volvió a reaparecer algunos minutos ante Universidad de Concepción por la fecha 15, en donde se volvió a lesionar.

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