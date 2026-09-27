Nor’easter provoca inundações e leva Nova York e Nova Jersey a declarar estado de emergência

Tempestade atinge costa nordeste dos EUA; provoca alagamentos, cortes de energia, atrasos de voos e cancelamentos, segundo a BBC.

Uma nor’easter provocou inundações costeiras, cortes de energia e grandes transtornos no transporte no nordeste dos Estados Unidos no sábado, 26 de setembro de 2026, segundo BBC com origem na Reuters. Estados de emergência foram declarados em Nova York e em Nova Jersey.

O Service Nacional de Meteorologia (NWS) alertou para "inundações costeiras perigosas e condições adversas nas praias, ventos fortes e chuva intensa" em áreas que incluem Nova York e Boston.

Impactos imediatos

Ruas e casas ficaram inundadas em comunidades costeiras de Nova Jersey, como Surf City e Manasquan. Mais de 100.000 residências, quase todas no nordeste dos EUA, ficaram sem eletricidade, segundo o rastreador PowerOutage citado pela BBC.

O tráfego aéreo também foi afetado: dados do FlightAware citados pela BBC indicam mais de 2.400 voos atrasados e outros 1.199 cancelados ou retidos no solo. A Administração Federal de Aviação (FAA) recomendou que passageiros consultem suas companhias aéreas sobre o States dos voos.

Alertas e recomendações

Em seu alerta, o NWS afirmou: “Prepare-se imediatamente para inundações significativas em áreas de baixa altitude perto da costa, incluindo estradas submersas e impactos a residências e empresas.”

A governadora Mikie Sherrill declarou: “Peço a todos os nova-jerseyanos que levem esta tempestade a sério, mantenham-se alerta e sigam as orientações locais.” Em vídeo, o prefeito de Nova York, Zohran Mamdani, pediu aos moradores que evitem viagens desnecessárias e disse: “Não viaje se não for necessário. Não dirija nem caminhe por água de enchente.”

Eventos e transportes afetados

Vários eventos foram cancelados ou adiados: o show de Ed Sheeran na região de Boston foi cancelado por motivos de segurança, o jogo do Boston Red Sox contra o Chicago Cubs foi transferido para domingo à tarde na Flórida e a partida de futebol entre Red Bull New York e St Louis City SC foi cancelada. Também não foi realizado o Global Citizen Festival planejado para o Central Park, em Nova York.

As autoridades estaduais e locais seguem emitindo orientações e monitorando áreas baixas próximas à costa enquanto a tempestade avança do sul ao norte, afetando regiões de Virginia até Maine, conforme informado pela BBC a partir de material da Reuters.