Obituário: Confira os falecimentos registrados em Curitiba em 18/07/2026

Diariamente a CGN publica para você os óbitos registrados pelo Serviço funerário municipal de Curitiba

As informações publicadas são fornecidas pela autarquia municipal, você poderá encontrar o nome, a data do falecimento e as informações sobre velório e sepultamento

WILSON DE OLIVEIRA

Idade:81 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:HOSPITAL – SUGISAWA

Local do Sepultamento:CEMITERIO A DEFINIR

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026

MARCO ANTONIO RAUCH DO ROSARIO

Idade:50 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Local do Sepultamento:CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA)

Data do Sepultamento:sábado, 18 de julho de 2026 às 17:00h

ROBERTO SOARES

Idade:92 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento:(S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 15:00h

ANA HERMINIA TAQUES PINTO DOS SANTOS

Idade:73 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:UPA – CIC

Local do Sepultamento:(PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026

AUREA SILVEIRA VON DER OSTEN

Idade:100 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:HOSPITAL – MARCELINO CHAMPAGNAT

Local do Sepultamento:MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 15:00h

FATIMA TRINDADE RIBEIRO LORENZONI

Idade:73 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento:(CURITIBA) PARQUE IGUAÇU

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 17:00h

ROSE MARI GOBI DOS SANTOS

Idade:66 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento:(CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 15:00h

MARIA DA CONCEICAO CORREA

Idade:63 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento:(PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS

Data do Sepultamento:sábado, 18 de julho de 2026 às 20:00h

BALDUINO TOMASI

Idade:95 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento:(CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 11:00h

PAULO CESAR SAVI

Idade:70 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:HOSPITAL – SÃO VICENTE – CIC ( ANTIGO SANTA IZABEL )

Local do Sepultamento:(CURITIBA) VERTICAL

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 09:00h

ZILMA OLIVEIRA MAGALHAES

Idade:83 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:HOSPITAL – ÔNIX MATEUS LEME

Local do Sepultamento:(PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 10:00h

DORIVAL MALAQUIAS

Idade:62 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Sepultamento:CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR)

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 17:00h

JOSE LUIZ ARANTES

Idade:69 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:HOSPITAL – PILAR

Local do Sepultamento:(PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 14:00h

ALEXIA IOLANDA

Idade:30 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:OUTROS – UPA MARACANA

Local do Sepultamento:CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA)

Data do Sepultamento:sábado, 18 de julho de 2026 às 16:30h

IACKSON DE OLIVEIRA BORGES

Idade:70 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento:(CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 16:30h

ANA ROSA RODRIGUES

Idade:85 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Sepultamento:MUNICIPAL

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026

ALOIR TADEU WOSCH

Idade:63 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:HOSPITAL – SÃO VICENTE

Local do Sepultamento:MUNICIPAL SANTA CANDIDA

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 14:00h

OSCAR MARTINS REINA

Idade:77 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO

Local do Sepultamento:(S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 15:00h

MARIA PAULINA OLIVEIRA

Idade:94 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:HOSPITAL – NAÇOES

Local do Sepultamento:(PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026

DANILO ALBERCA FERNANDES

Idade:76 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:HOSPITAL – SANTA CRUZ

Local do Sepultamento:(CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 14:30h

DIOGO GASPARINI COSTA

Idade:41 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:HOSPITAL – REABILITAÇÃO CABRAL

Local do Sepultamento:CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026

SUELI BUSNARDO TULLIO

Idade:85 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento:(PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 09:00h

SEBASTIAO LOURENCO LOPES

Idade:81 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:OUTROS – HOSP SÃO RAFAEL ARCANJO

Local do Sepultamento:MUNICIPAL BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 13:00h

ERMEZENDA LIDIA RIBEIRO

Idade:81 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:HOSPITAL – ÔNIX MATEUS LEME

Local do Sepultamento:(AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 16:00h

ROBERTO FRANCISCO ALVES

Idade:65 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento:(CURITIBA) VERTICAL

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 12:00h

ELOIR CARRARO JANISKI

Idade:79 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:HOSPITAL – MARCELINO CHAMPAGNAT

Local do Sepultamento:CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA)

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 11:30h

JOSE DE FREITAS CAIXETA

Idade:89 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:UPA – CIC

Local do Sepultamento:(PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 11:00h

AGENILA SOARES DA SILVA

Idade:77 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Sepultamento:(S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 16:00h

AURINES FERREIRA GONCALVES

Idade:65 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:HOSPITAL – SANTA CASA

Local do Sepultamento:(PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 14:00h

DOLORES MANSSUR SCORSIN

Idade:101 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento:(CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 14:00h

SHYRLEI GRANETTO NASCIMENTO

Idade:83 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:HOSPITAL – COSTANTINI

Local do Sepultamento:(PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 16:30h

ALBINO MIKA

Idade:71 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:OUTROS – UPA MARACANA

Local do Sepultamento:(CURITIBA) VERTICAL

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 15:00h

ANTONIO MARCOS DE MATOS

Idade:63 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:HOSPITAL – CRUZ VERMELHA

Local do Sepultamento:(S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 16:30h

GENEROSO JOSE ALVES FILHO

Idade:50 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento:MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 17:00h

DECIO PAOLINETTI

Idade:73 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento:MUNICIPAL ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 11:00h

ROMUALDO SOTOSKI

Idade:70 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:UPA – PINHEIRINHO

Local do Sepultamento:MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 17:30h

MARIA EUNICE DA SILVA NUNES

Idade:69 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Sepultamento:(CURITIBA) VERTICAL

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026

SIEGFRIED KUSSNER JUNIOR

Idade:50 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento:(S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 11:00h

IVO JOSE KEGLER

Idade:81 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:HOSPITAL – SÃO VICENTE

Local do Sepultamento:CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS)

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 16:00h

ALOISE SOBCZAK

Idade:80 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:HOSPITAL – BAIRRO NOVO

Local do Sepultamento:(S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 15:30h

ANTONIO DE CASTRO

Idade:77 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:HOSPITAL – MATERNIDADE LUÍSA DE MARILLAC.

Local do Sepultamento:(S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM

Data do Sepultamento:segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 10:00h

JOAO DIVONSIR DE OLIVEIRA

Idade:79 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:HOSPITAL – PILAR

Local do Sepultamento:(FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 16:30h

ANA MARIA DE JESUS

Idade:88 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)

Local do Sepultamento:(AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 17:00h

VERA LUCIA DE LIMA

Idade:65 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:RESIDÊNCIA

Local do Sepultamento:(S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 14:00h

JOSE MILTON MOREIRA PIFFER

Idade:76 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE

Local do Sepultamento:CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE)

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 17:00h

JUSSARA MARIA HABITZREUTER

Idade:64 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO-PR

Local do Sepultamento:MUNICIPAL ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 14:00h

RITA DE CASSIA ANTUNES

Idade:55 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:HOSPITAL – ERASTO GAERTNER

Local do Sepultamento:ARAUCARIA

Data do Sepultamento:segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 10:00h

IRACI MESSIAS LACERDA

Idade:72 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:HOSPITAL – BAIRRO NOVO

Local do Sepultamento:(CURITIBA) VERTICAL

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 17:00h

PAULINO CORDEIRO

Idade:73 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:OUTROS – OUTROS

Local do Sepultamento:(CURITIBA) VERTICAL

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 10:30h

EDISON LUIZ RASSUAF

Idade:62 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – HOSPITA REGIONAL DO LITORAL

Local do Sepultamento:MUNICIPAL ÁGUA VERDE

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 16:00h

JOSE PAULO CAMBUIM DE SOUZA

Idade:66 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:OUTROS – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – FAZENDA RIO GRANDE/PR

Local do Sepultamento:CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA)

Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 15:30h

EUGENIA IARROCHESKI KUCHLER

Idade:89 ano(s)

Falecido em 18/07/2026

Local do Falecimento:HOSPITAL – SÃO VICENTE

Local do Sepultamento:MUNICIPAL BOQUEIRÃO

Data do Sepultamento:segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 13:00h