Obituário: Confira os falecimentos registrados em Curitiba em 18/07/2026

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Diariamente a CGN publica para você os óbitos registrados pelo Serviço funerário municipal de Curitiba
As informações publicadas são fornecidas pela autarquia municipal, você poderá encontrar o nome, a data do falecimento e as informações sobre velório e sepultamento
WILSON DE OLIVEIRA
Idade:81 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:HOSPITAL – SUGISAWA
Local do Sepultamento:CEMITERIO A DEFINIR
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026
MARCO ANTONIO RAUCH DO ROSARIO
Idade:50 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:HOSPITAL – NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Local do Sepultamento:CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA)
Data do Sepultamento:sábado, 18 de julho de 2026 às 17:00h
ROBERTO SOARES
Idade:92 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:RESIDÊNCIA
Local do Sepultamento:(S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 15:00h
ANA HERMINIA TAQUES PINTO DOS SANTOS
Idade:73 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:UPA – CIC
Local do Sepultamento:(PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026
AUREA SILVEIRA VON DER OSTEN
Idade:100 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:HOSPITAL – MARCELINO CHAMPAGNAT
Local do Sepultamento:MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 15:00h
FATIMA TRINDADE RIBEIRO LORENZONI
Idade:73 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:RESIDÊNCIA
Local do Sepultamento:(CURITIBA) PARQUE IGUAÇU
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 17:00h
ROSE MARI GOBI DOS SANTOS
Idade:66 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:RESIDÊNCIA
Local do Sepultamento:(CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 15:00h
MARIA DA CONCEICAO CORREA
Idade:63 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:RESIDÊNCIA
Local do Sepultamento:(PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS
Data do Sepultamento:sábado, 18 de julho de 2026 às 20:00h
BALDUINO TOMASI
Idade:95 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:RESIDÊNCIA
Local do Sepultamento:(CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 11:00h
PAULO CESAR SAVI
Idade:70 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:HOSPITAL – SÃO VICENTE – CIC ( ANTIGO SANTA IZABEL )
Local do Sepultamento:(CURITIBA) VERTICAL
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 09:00h
ZILMA OLIVEIRA MAGALHAES
Idade:83 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:HOSPITAL – ÔNIX MATEUS LEME
Local do Sepultamento:(PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 10:00h
DORIVAL MALAQUIAS
Idade:62 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:HOSPITAL – ERASTO GAERTNER
Local do Sepultamento:CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR)
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 17:00h
JOSE LUIZ ARANTES
Idade:69 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:HOSPITAL – PILAR
Local do Sepultamento:(PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 14:00h
ALEXIA IOLANDA
Idade:30 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:OUTROS – UPA MARACANA
Local do Sepultamento:CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA)
Data do Sepultamento:sábado, 18 de julho de 2026 às 16:30h
IACKSON DE OLIVEIRA BORGES
Idade:70 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:RESIDÊNCIA
Local do Sepultamento:(CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 16:30h
ANA ROSA RODRIGUES
Idade:85 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE
Local do Sepultamento:MUNICIPAL
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026
ALOIR TADEU WOSCH
Idade:63 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:HOSPITAL – SÃO VICENTE
Local do Sepultamento:MUNICIPAL SANTA CANDIDA
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 14:00h
OSCAR MARTINS REINA
Idade:77 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:HOSPITAL – HOSPITAL DO IDOSO
Local do Sepultamento:(S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 15:00h
MARIA PAULINA OLIVEIRA
Idade:94 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:HOSPITAL – NAÇOES
Local do Sepultamento:(PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026
DANILO ALBERCA FERNANDES
Idade:76 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:HOSPITAL – SANTA CRUZ
Local do Sepultamento:(CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 14:30h
DIOGO GASPARINI COSTA
Idade:41 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:HOSPITAL – REABILITAÇÃO CABRAL
Local do Sepultamento:CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR)
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026
SUELI BUSNARDO TULLIO
Idade:85 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:RESIDÊNCIA
Local do Sepultamento:(PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 09:00h
SEBASTIAO LOURENCO LOPES
Idade:81 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:OUTROS – HOSP SÃO RAFAEL ARCANJO
Local do Sepultamento:MUNICIPAL BOQUEIRÃO
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 13:00h
ERMEZENDA LIDIA RIBEIRO
Idade:81 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:HOSPITAL – ÔNIX MATEUS LEME
Local do Sepultamento:(AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 16:00h
ROBERTO FRANCISCO ALVES
Idade:65 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:RESIDÊNCIA
Local do Sepultamento:(CURITIBA) VERTICAL
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 12:00h
ELOIR CARRARO JANISKI
Idade:79 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:HOSPITAL – MARCELINO CHAMPAGNAT
Local do Sepultamento:CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA)
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 11:30h
JOSE DE FREITAS CAIXETA
Idade:89 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:UPA – CIC
Local do Sepultamento:(PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 11:00h
AGENILA SOARES DA SILVA
Idade:77 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE
Local do Sepultamento:(S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 16:00h
AURINES FERREIRA GONCALVES
Idade:65 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:HOSPITAL – SANTA CASA
Local do Sepultamento:(PARANAGUA) CEM MUN NOSSA SENHORA DO CARMO
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 14:00h
DOLORES MANSSUR SCORSIN
Idade:101 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:RESIDÊNCIA
Local do Sepultamento:(CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 14:00h
SHYRLEI GRANETTO NASCIMENTO
Idade:83 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:HOSPITAL – COSTANTINI
Local do Sepultamento:(PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 16:30h
ALBINO MIKA
Idade:71 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:OUTROS – UPA MARACANA
Local do Sepultamento:(CURITIBA) VERTICAL
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 15:00h
ANTONIO MARCOS DE MATOS
Idade:63 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:HOSPITAL – CRUZ VERMELHA
Local do Sepultamento:(S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 16:30h
GENEROSO JOSE ALVES FILHO
Idade:50 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:RESIDÊNCIA
Local do Sepultamento:MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 17:00h
DECIO PAOLINETTI
Idade:73 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:RESIDÊNCIA
Local do Sepultamento:MUNICIPAL ÁGUA VERDE
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 11:00h
ROMUALDO SOTOSKI
Idade:70 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:UPA – PINHEIRINHO
Local do Sepultamento:MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 17:30h
MARIA EUNICE DA SILVA NUNES
Idade:69 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE
Local do Sepultamento:(CURITIBA) VERTICAL
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026
SIEGFRIED KUSSNER JUNIOR
Idade:50 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:RESIDÊNCIA
Local do Sepultamento:(S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 11:00h
IVO JOSE KEGLER
Idade:81 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:HOSPITAL – SÃO VICENTE
Local do Sepultamento:CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS)
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 16:00h
ALOISE SOBCZAK
Idade:80 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:HOSPITAL – BAIRRO NOVO
Local do Sepultamento:(S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 15:30h
ANTONIO DE CASTRO
Idade:77 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:HOSPITAL – MATERNIDADE LUÍSA DE MARILLAC.
Local do Sepultamento:(S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM
Data do Sepultamento:segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 10:00h
JOAO DIVONSIR DE OLIVEIRA
Idade:79 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:HOSPITAL – PILAR
Local do Sepultamento:(FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 16:30h
ANA MARIA DE JESUS
Idade:88 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:HOSPITAL – CLÍNICAS (HC-UFPR)
Local do Sepultamento:(AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 17:00h
VERA LUCIA DE LIMA
Idade:65 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:RESIDÊNCIA
Local do Sepultamento:(S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 14:00h
JOSE MILTON MOREIRA PIFFER
Idade:76 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:HOSPITAL – EVANGÉLICO MACKENZIE
Local do Sepultamento:CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE)
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 17:00h
JUSSARA MARIA HABITZREUTER
Idade:64 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:HOSPITAL – NOSSA SENHORA DO ROCIO – CAMPO LARGO-PR
Local do Sepultamento:MUNICIPAL ÁGUA VERDE
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 14:00h
RITA DE CASSIA ANTUNES
Idade:55 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:HOSPITAL – ERASTO GAERTNER
Local do Sepultamento:ARAUCARIA
Data do Sepultamento:segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 10:00h
IRACI MESSIAS LACERDA
Idade:72 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:HOSPITAL – BAIRRO NOVO
Local do Sepultamento:(CURITIBA) VERTICAL
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 17:00h
PAULINO CORDEIRO
Idade:73 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:OUTROS – OUTROS
Local do Sepultamento:(CURITIBA) VERTICAL
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 10:30h
EDISON LUIZ RASSUAF
Idade:62 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:HOSPITAL EM OUTRO MUNICÍPIO – HOSPITA REGIONAL DO LITORAL
Local do Sepultamento:MUNICIPAL ÁGUA VERDE
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 16:00h
JOSE PAULO CAMBUIM DE SOUZA
Idade:66 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:OUTROS – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – FAZENDA RIO GRANDE/PR
Local do Sepultamento:CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA)
Data do Sepultamento:domingo, 19 de julho de 2026 às 15:30h
EUGENIA IARROCHESKI KUCHLER
Idade:89 ano(s)
Falecido em 18/07/2026
Local do Falecimento:HOSPITAL – SÃO VICENTE
Local do Sepultamento:MUNICIPAL BOQUEIRÃO
Data do Sepultamento:segunda-feira, 20 de julho de 2026 às 13:00h
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