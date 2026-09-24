Discussão termina em tragédia: mulher é presa suspeita de atear fogo em casa e causar morte de amigo do namorado no Paraná

Uma mulher de 42 anos foi detida preventivamente sob a suspeita de provocar um incêndio fatal em uma residência localizada no município de Moreira Sales, no noroeste do Paraná.

O caso, que chocou a comunidade local, teve início após uma discussão acalorada entre a investigada e o seu namorado. Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a situação escalou rapidamente até o desfecho trágico registrado na Avenida Octávio Girardi.

As autoridades policiais informaram que a mulher teria feito ameaças diretas de incendiar a propriedade pouco antes de o fogo consumir uma edificação situada nos fundos do terreno. Infelizmente, a vítima, identificada como Jaime Santana dos Santos, não conseguiu escapar das chamas.

Dinâmica do crime e a investigação Polícia

Segundo a delegada Lorena Moreira, que conduz as investigações, a discussão inicial envolvia a suspeita e o seu companheiro. A vítima, no entanto, era apenas um amigo do namorado que estava descansando dentro da casa no momento em que o fogo foi iniciado.

A delegada explicou que a investigada teria ameaçado colocar fogo na residência do namorado durante o desentendimento. Pouco tempo depois, o imóvel foi atingido pelo incêndio, resultando na morte de Jaime, cujo corpo foi encontrado carbonizado pelas equipes de socorro.

Processo de prisão e desdobramentos

O trabalho investigativo da Polícia Civil do Paraná (PCPR) utilizou depoimentos de testemunhas e imagens capturadas por câmeras de segurança da região para fundamentar o pedido de prisão. O Poder Judiciário expediu o mandado de prisão preventiva no dia 22 de setembro de 2026.

A captura da suspeita ocorreu na última quarta-feira (23), por volta das 11h50, em uma operação conjunta envolvendo a PCPR e a Polícia Militar. Após ser detida, a mulher foi encaminhada ao Departamento de Polícia Penal (DEPEN), onde permanece à disposição da Justiça.

FAQ – Perguntas e Respostas

Onde ocorreu o crime? O incêndio aconteceu em uma residência situada na Avenida Octávio Girardi, em Moreira Sales, no Paraná.

Qual foi a motivação apontada pela polícia? A investigação indica que o incêndio foi provocado após uma discussão entre a suspeita e o namorado dela.

Quem era a vítima do incêndio? A vítima foi identificada como Jaime Santana dos Santos, amigo do namorado da suspeita, que estava dormindo no local.

Quando a suspeita foi presa? A prisão preventiva foi cumprida na quarta-feira, dia 23 de setembro de 2026, com apoio da Polícia Militar.

Qual é a situação atual da investigada? Ela foi encaminhada ao Departamento de Polícia Penal e segue custodiada, aguardando os próximos trâmites do processo judicial.