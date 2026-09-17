Nova sede do MPPR em Francisco Beltrão é inaugurada para trazer mais qualidade ao atendimento da população

Uma nova sede própria do Ministério Público do Paraná foi inaugurada na manhã desta terça-feira (15/9), em Francisco Beltrão, com o objetivo de proporcionar melhores condições de trabalho, acessibilidade, além de mais qualidade e agilidade ao atendimento prestado à população. O evento faz parte da agenda do MP em Movimento, iniciativa que transfere temporariamente a Procuradoria-Geral de Justiça para diferentes regiões do estado, com o objetivo de aproximar ainda mais a instituição das demandas locais. O prédio abrigará Promotorias de Justiça Especializadas, Central de Atendimento ao Cidadão, Auditoria, Serviço Social, Secretaria, além das unidades do Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa (Gepatria) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). Saiba mais. Inauguração Durante o evento de inauguração, realizado com a participação de integrantes do MPPR e autoridades convidadas, a decana de Francisco Beltrão, Promotora de Justiça, Camille Marques Dib Crippa, discursou em nome dos integrantes da comarca e definiu o momento como a concretização de um sonho que atravessou mais de duas décadas. Segundo Camille, a nova sede representa o compromisso do Ministério Público de servir a Justiça e a sociedade e também representa as pessoas que buscam o MPPR para a garantia de seus direitos. “É por essas pessoas que esta instituição existe. É por elas que uma nova sede não pode ser vista apenas como um prédio. Ela é uma casa de portas abertas para a sociedade“, afirmou. A decana fez ainda uma homenagem à servidora Kátia Regina Cantelle Trevisan, Auxiliar Técnica que iniciou suas funções no MPPR em 23 de março de 1998 e está há quase 29 anos na instituição. A homenagem foi feita com a entrega de uma placa.

Na sequência, representando a Associação Paranaense do Ministério Público (APMP), o Presidente, Fernando da Silva Mattos, enfatizou que a sede própria de Francisco Beltrão é um gesto de reconhecimento da Administração Superior à importância da região e da atuação de Promotores e Promotoras de Justiça da comarca.

“O trabalho do Ministério Público só faz sentido quando consegue estar próximo da população e responder às suas necessidades. Por isso, esta nova sede tem um significado que vai além da estrutura física: ela amplia e qualifica a capacidade de atendimento à população da região”, pontuou.

A Diretora do Fórum de Francisco Beltrão, Juíza de Direito Joseane Catusso Kroll, também fez uso da palavra e destacou que mais do que oferecer melhores condições de trabalho aos membros e servidores do Ministério Público, a nova sede permite aprimorar os serviços e qualificar a resposta à sociedade. “O prédio dá expressão a uma instituição presente, acessível e preparada para cumprir, com responsabilidade, a missão que a Constituição lhe atribuiu”, declarou a Juíza.

O Prefeito de Francisco Beltrão, Antônio Pedron, agradeceu a todos que trabalharam no projeto, que segundo ele, engrandece a cidade. “Desejamos que esta nova sede contribua para que o Ministério Público possa atender nossa população com ainda mais eficiência”, completou.

Por fim, o Procurador-Geral de Justiça do Paraná, Francisco Zanicotti, declarou: “Esta sede é fruto do trabalho de muitas pessoas, a começar pela população, e vai ampliar e qualificar o atendimento à região de Francisco Beltrão. Mas um prédio, por mais bonito que seja, só tem razão de existir quando, dentro dele, o Ministério Público atua com Justiça, retidão, amor e fidelidade à sua missão de proteger direitos e responsabilizar quem deve ser responsabilizado”, concluiu.

Presenças

Estiveram presentes no evento o Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos, Maximiliano Ribeiro Deliberador; a Diretora-Secretária da Procuradoria-Geral de Justiça, Nayani Kelly Garcia; o Coordenador de Assuntos Institucionais, Ronaldo de Paula Mion; a Coordenadora Administrativa da comarca, Promotora de Justiça Maria Fernanda Marinelli Salvadori Belentani; além de representantes da sociedade local e autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

Nova sede

Localizada na Rua Guaporé, nº 555, no Centro Cívico do município, a nova sede do Ministério Público em Francisco Beltrão conta com uma infraestrutura projetada para garantir funcionalidade, acessibilidade e eficiência ao atendimento institucional. Com investimento final de R$ 17.692.056,09, as obras foram iniciadas em 15 de junho de 2023 e concluídas em 11 de maio de 2026.

A edificação foi erguida em um terreno de 1.500 m², doado ao Ministério Público por meio da Lei Municipal 4657, de 12 de dezembro de 2018. Posteriormente, pela Lei Municipal 5273, de 25 de novembro de 2025, foi incorporada uma área contígua de 700 m², destinada à futura ampliação do estacionamento.

Com 2.141,83 m² de área construída distribuídos em três pavimentos, a nova sede tem capacidade para acomodar até 145 pessoas. O prédio abrigará Promotorias de Justiça Especializadas, Central de Atendimento ao Cidadão, Auditoria, Serviço Social, Secretaria, além das unidades do Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa (Gepatria) e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco).

A coordenação da obra foi realizada pelo ex-Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos José Deliberador Neto e a construção, iniciada em 2023, durante a gestão do então Procurador-Geral de Justiça Gilberto Giacoia. Todo o processo contou com o apoio do Departamento de Engenharia e Arquitetura do MPPR, por meio da Divisão de Obras e Edificações.

Arquitetura e identidade – O projeto arquitetônico segue o padrão das demais sedes do MPPR, unindo robustez e imponência. A fachada combina painéis em ACM, revestimento em arenito com o nome da instituição em aço inox e volumes em concreto aparente integrados a brises para proteção solar. O destaque é o acesso principal em pele de vidro com pé-direito triplo, que promove ampla iluminação natural e a integração visual entre os três pavimentos.