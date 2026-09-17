Confira a cobertura do MP em Movimento em Francisco Beltrão

Entre os dias 14 e 16 de setembro, acontece mais uma edição do MP em Movimento, desta vez em Francisco Beltrão, no Sudoeste do Paraná.

Criado para aproximar a Administração Superior das Promotorias de Justiça do interior e fortalecer a atuação integrada da instituição, o MP em Movimento tem um foco específico: a proteção de crianças e adolescentes.

Ao longo dos três dias, a programação dá atenção especial às unidades de acolhimento da região, com o objetivo de conhecer de perto a realidade desses serviços, identificar oportunidades de aperfeiçoamento e compartilhar experiências bem-sucedidas que possam servir de referência para outras localidades do estado.

Outros temas também estão sendo abordados, como unidades prisionais, questões ambientais, saúde mental e políticas públicas sobre drogas, assuntos que fazem parte da atuação cotidiana do Ministério Público e impactam diretamente a qualidade de vida da população.

Diálogo

O MP em Movimento integra a proposta da atual gestão de promover uma atuação cada vez mais próxima das realidades locais, fortalecendo o diálogo entre a Procuradoria-Geral de Justiça e os membros que atuam nas diferentes regiões do Paraná. A iniciativa busca estimular a troca de experiências, o compartilhamento de boas práticas e a construção conjunta de soluções para os desafios enfrentados pelas Promotorias de Justiça.

Em 2025, o MP em Movimento passou por sete comarcas – Londrina, Maringá, Paranaguá, União da Vitória, Guarapuava, Foz do Iguaçu e Toledo –, promovendo reuniões de trabalho, visitas técnicas e debates sobre as principais demandas de cada região. A iniciativa gerou resultados concretos em diferentes áreas da atuação institucional, reforçando a importância da aproximação entre a administração superior e os membros que atuam no interior do estado.

Cobertura completa

Confira abaixo as matérias de cobertura do projeto MP em Movimento em Francisco Beltrão:

MP em Movimento começa em Francisco Beltrão com reunião sobre demandas e prioridades do município

Visita a serviços de atendimento a crianças e adolescentes em Francisco Beltrão integra agenda do MP em Movimento

MP em Movimento reúne representantes de municípios da região de Francisco Beltrão para discutir melhorias nos serviços de acolhimento e de assistência social

Nova sede do MPPR em Francisco Beltrão é inaugurada para trazer mais qualidade ao atendimento da população

MP em Movimento visita Casa Lar e conhece demandas de acolhimento de crianças no município de Realeza

MP em Movimento discute sistema prisional, segurança na fronteira e demandas regionais no Sudoeste

MP em Movimento reúne 42 prefeitos da região Sudoeste para discutir proteção de crianças e El Niño

MP em Movimento em Francisco Beltrão encerra atividades com reunião sobre acolhimento de crianças e adolescentes em três municípios da região