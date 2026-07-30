🚨 NOVIDADE CHEGANDO NO PARANÁ SUPERMERCADOS! 💙

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Mais praticidade para organizar sua cozinha, conservar seus alimentos e deixar sua casa ainda mais bonita. Prepare sua cartela e comece a colecionar! ✨

📍 Paraná Supermercados

📍 Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069 – Ubiratã

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