Um Novo Dia ganha novos colecionáveis na Cinépolis

Após o anúncio do icônico balde de pipoca colecionável com movimento nos olhos, a Cinépolis lançará esta semana mais dois itens para celebrar a estreia de Homem-Aranha: Um Novo Dia. Em todas as unidades da rede, os fãs poderão encontrar um separador de pipocas especialmente desenvolvido para quem deseja curtir a ida ao cinema caracterizado como seu herói favorito. O separador possui um picote que permite destacar e montar uma máscara do personagem, tornando a sessão ainda mais interativa.

Já nas unidades que possuem o formato de sala Macro XE, os fãs ainda poderão ganhar um card personalizado do filme na entrada das primeiras sessões. “Um verdadeiro item de colecionador”, destaca Luiz Fernando Angi, gerente de Marketing da Cinépolis Brasil.

“A estreia de Homem-Aranha: Um Novo Dia é uma das mais aguardadas de 2026. O personagem possui fãs apaixonados que, além da expectativa pela chegada da história às telonas, estão ávidos por itens que possam criar memórias desse momento tão aguardado. O lançamento de um enxoval tão completo de itens do personagem, que contempla um balde exclusivo, um separador de pipocas que vira uma máscara e um card colecionável, é uma forma de oferecermos a este público uma experiência realmente impactante”, reitera Angi.

Em Homem-Aranha: Um Novo Dia, Peter Parker inicia um novo capítulo de sua trajetória, enfrentando desafios inéditos enquanto busca conciliar sua vida pessoal com a missão de proteger a cidade como Homem-Aranha. Repleto de ação, aventura e emoção, o longa estreia nos cinemas da Cinépolis no dia 30 de julho. Os ingressos já estão disponíveis pelo aplicativo e site da rede, onde o público também poderá garantir o novo balde de pipoca colecionável inspirado no filme.