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NOVIDADE DELICIOSA NA FOI POR VOCÊ PRODUTOS NATURAIS!

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🌟 NOVIDADE DELICIOSA NA FOI POR VOCÊ PRODUTOS NATURAIS! 🌟

Chegaram os Bolinhos Kids Belive Zero Açúcar, uma opção prática, nutritiva e muito saborosa para a lancheira das crianças, sem abrir mão de ingredientes selecionados! 💚

🍓 Baunilha com Morango
🍫 Brigadeiro

✅ Zero açúcar
✅ Sem glúten
✅ Sem leite
✅ Fonte de fibras

O lanchinho perfeito para quem busca uma alimentação mais equilibrada, sem abrir mão do sabor! 😋

📍 Passe na Foi Por Você Produtos Naturais e garanta o seu antes que acabe!

📍 Av. Nilza de Oliveira Pipino, 1957 – Próximo à Prefeitura de Ubiratã
📲 WhatsApp: (44) 99921-9733

📸 Instagram: @foiporvoce_pn

💚 Porque foi por você… e pela sua saúde!

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Corinthia Mes

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