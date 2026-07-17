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Rede Bahia inicia cobertura das eleições de 2026; confira calendário

Rede Bahia inicia cobertura das eleições de 2026; confira calendário

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Rede Bahia inicia cobertura das eleições de 2026; confira calendário
1 de 1 Central de Eleições da Rede Bahia promove debates com candidatos às prefeituras de Salvador e cidades do interior — Foto: Divulgação/Rede Bahia

A partir do dia 10 de agosto, uma nova rodada de entrevistas, dessa vez na Central de Eleições da Rede Bahia. Depois das convenções partidárias, os candidatos que tiverem os nomes oficializados para concorrer ao Palácio de Ondina serão sabatinados por jornalistas da TV Bahia, g1 Bahia, e Bahia FM. As entrevistas, ao vivo, serão transmitidas nos canais digitais da Rede Bahia. A ordem das entrevistas também foi definida por meio de sorteio.

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Corinthia Mes

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