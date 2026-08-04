Novo CMEI no Capela Velha vai atender 80 crianças em Araucária com estrutura moderna e completa para a educação infantil

A expansão da rede de ensino no Capela Velha promete transformar a realidade das famílias locais com a chegada de um novo CMEI moderno e equipado

A região do Capela Velha, um dos pontos mais populosos de Araucária, está prestes a receber um importante reforço na infraestrutura educacional. A prefeitura planeja a instalação de um novo centro de ensino que ampliará o acesso de crianças às creches públicas.

O projeto visa atender à crescente demanda da comunidade, oferecendo um espaço adequado para o desenvolvimento dos pequenos. A iniciativa faz parte de um plano estratégico para garantir que os moradores tenham suporte educacional próximo de suas residências.

Conforme informações oficiais sobre o projeto, a nova unidade será batizada como CMEI Aurora Lopes Wernick, conforme dados divulgados pela gestão municipal de Araucária.

Estrutura completa para o aprendizado

O futuro CMEI no Capela Velha será erguido na Rua Codorna, número 64, em um terreno que permite inclusive futuras ampliações. O prédio terá uma área total de 892,21 m², oferecendo instalações planejadas para o bem-estar e a segurança dos alunos.

A unidade foi projetada para atender a mais de 80 crianças, focando principalmente no público do Infantil 0 ao Infantil 3. O design segue o padrão estabelecido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), garantindo qualidade técnica.

O que o novo CMEI vai oferecer

Para garantir um ambiente funcional, o projeto do CMEI Aurora Lopes Wernick inclui cinco salas de aula específicas, além de espaços multifuncionais. A estrutura é pensada para cobrir todas as necessidades básicas da rotina escolar.

Entre as dependências, destacam-se a cozinha industrial, o refeitório, o lactário, a sala de amamentação e o fraldário. Também haverá áreas administrativas, como sala de professores e almoxarifado, além de pátio coberto e área externa de recreação.

Financiamento e prazos da obra

Os recursos para a construção do CMEI no Capela Velha são provenientes de um Termo de Compromisso firmado junto ao FNDE/CAIXA. A garantia de verba federal reforça a seriedade da execução desta obra para a cidade.

Atualmente, o processo licitatório para a contratação da empresa especializada responsável pela construção está em andamento. Após a definição da construtora, será possível estabelecer um cronograma detalhado de entrega para a população de Araucária.

Perguntas Frequentes

Qual o nome do novo CMEI no Capela Velha?

O novo centro se chamará CMEI Aurora Lopes Wernick.

Quantas crianças serão atendidas?

A unidade tem capacidade prevista para atender a mais de 80 crianças.

Onde será localizado o CMEI?

Ele será instalado na Rua Codorna, número 64, no bairro Capela Velha.

Qual o tamanho da nova estrutura?

O prédio contará com 892,21 m² de área construída.

Quem financia a obra?

Os recursos são oriundos de um Termo de Compromisso com o FNDE/CAIXA.