PSD oficializa candidatura de Cristina Graeml ao Senado pelo Paraná com apoio estratégico a Flávio Bolsonaro

O PSD oficializou a candidatura de Cristina Graeml ao Senado pelo Paraná, movimento que consolida a presença da jornalista no cenário político estadual após sua expressiva votação em 2024.

A confirmação ocorreu nesta terça-feira, dia 4, durante uma coletiva de imprensa realizada em Curitiba, onde a legenda apresentou seus planos para o próximo pleito. O evento contou com a presença de figuras centrais do partido, como o governador Ratinho Júnior e o candidato ao governo, Sandro Alex.

Com uma trajetória de mais de 30 anos no jornalismo paranaense, Graeml ganhou destaque nacional ao disputar o segundo turno para a prefeitura da capital em 2024. Na ocasião, ela alcançou 31,17% dos votos, consolidando um capital político relevante para a nova jornada eleitoral, conforme informação divulgada pelo PSD.

Abaixo, detalhamos como a candidatura de Cristina Graeml ao Senado pelo Paraná se articula com as alianças partidárias e o posicionamento da postulante em relação ao cenário nacional.

Alinhamento político e a posição sobre a presidência

Um dos pontos de maior atenção durante o lançamento foi o posicionamento de Graeml sobre a sucessão presidencial. Embora o PSD tenha Ronaldo Caiado como pré-candidato, a jornalista reafirmou seu apoio a Flávio Bolsonaro, do PL.

Segundo a candidata, a decisão foi discutida previamente com o governador Ratinho Júnior. Ela declarou, conforme a fonte, que Flávio Bolsonaro é, neste momento, o único nome com condições reais de vencer Lula em uma eventual disputa de segundo turno.

Trajetória e composição da chapa no Paraná

A candidatura de Cristina Graeml ao Senado pelo Paraná ocorre em um momento de consolidação de coligações. O PSD integra um grupo robusto que inclui o Republicanos, a federação PSDB-Cidadania e a união entre União Brasil e Progressistas.

Para a outra vaga disponível ao Senado, a coligação confirmou o nome de Alexandre Curi, atual presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. O cenário eleitoral de 2026, que contará com dois assentos em disputa, promete ser um dos mais competitivos da história recente do estado.

O cronograma eleitoral e os próximos passos

Com as convenções partidárias em curso, os partidos têm até o dia 5 de agosto para finalizar suas escolhas. Após essa etapa, o registro oficial das candidaturas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deve ser concluído impreterivelmente até o dia 15 de agosto.

A campanha eleitoral, que mobilizará milhões de paranaenses, terá início oficial no dia 16 de agosto. Os eleitores irão às urnas em 4 de outubro para escolher representantes para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e estadual.

FAQ: Perguntas e respostas sobre a candidatura

1. Quem é Cristina Graeml?

Ela é uma jornalista com mais de 30 anos de carreira no Paraná que ganhou destaque político ao chegar ao segundo turno da eleição para a prefeitura de Curitiba em 2024.

2. Por qual partido ela concorre ao Senado?

Cristina Graeml concorre ao Senado pelo PSD, partido ao qual se filiou em abril de 2026.

3. Ela apoia o candidato do seu partido à presidência?

Não. Apesar de estar no PSD, ela mantém seu apoio declarado a Flávio Bolsonaro, do PL, citando convicção pessoal.

4. Quantas vagas estão em disputa para o Senado pelo Paraná?

Neste pleito, os eleitores paranaenses deverão escolher dois novos senadores para representar o estado.

5. Quando começa a campanha eleitoral oficial?

A campanha eleitoral terá início no dia 16 de agosto, logo após o prazo final para o registro das candidaturas no TSE.