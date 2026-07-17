Novo local entra mirada investigação sobre desaparecimento das primas Letícia e Estela no Paraná

As investigações sobre o desaparecimento das primas Letícia e Estela podem ter um novo desdobramento. Segundo a advogada da família, Josiane Monteiro Bichet, novas denúncias e informações obtidas ao longo da apuração indicam uma área diferente da inicialmente investigada, na região de Paraíso do Norte, no Noroeste do Paraná.

A declaração foi feita durante entrevista à RIC Record nesta quinta-feira (16). De acordo com a advogada, os elementos reunidos recentemente reforçam a necessidade de que novas buscas sejam realizadas no local.

“Temos várias outras informações e denúncias com relação a outro local onde os corpos podem estar”, afirmou Josiane.

Segundo ela, a nova linha de investigação surgiu após a análise dos dados do telefone celular do principal suspeito, Clayton. Os registros de conexão com antenas de telefonia teriam mostrado que ele permaneceu por um período significativo em uma área que ainda não havia sido alvo das buscas.

Com as novas informações, a expectativa da família é que as equipes retomem as diligências nos próximos dias.

Principal hipótese é de homicídio

Embora o caso continue sendo tratado oficialmente como desaparecimento, a principal linha investigativa considera a possibilidade de que Letícia e Estela tenham sido vítimas de homicídio.

De acordo com a advogada, essa hipótese é sustentada por diversos indícios reunidos durante a investigação. Um dos elementos destacados é o depoimento do filho de Clayton, que teria contado às autoridades que o pai disse: “Fiz uma besteira e por isso vou ficar fora durante um tempo.”

Mesmo diante dos indícios, a esperança das famílias permanece.

“As mães ainda mantêm a esperança de encontrá-las com vida”, destacou Josiane.

O que aconteceu

As investigações apontam que Letícia e Estela saíram de Cianorte com destino a Paranavaí para participar de um show. As duas teriam aceitado uma carona oferecida por Clayton, conhecido das vítimas.

Imagens de câmeras de segurança e depoimentos reunidos pela Polícia Civil mostram que houve uma discussão entre o suspeito e as primas ainda dentro da casa noturna.

Segundo a advogada, o desentendimento foi intenso e passou a ser considerado um dos principais pontos para compreender o desaparecimento das jovens.

Após a discussão, Clayton deixou o local pela entrada principal. Pouco depois, Letícia e Estela saíram por uma saída de emergência. As imagens não mostram o momento em que elas entram na caminhonete do suspeito, mas a investigação acredita que isso tenha ocorrido, já que dependiam da carona para retornar.

Discussão pode ter continuado após saída da boate

A principal hipótese da investigação é que o desentendimento iniciado dentro da casa noturna tenha continuado durante o trajeto na caminhonete.

Ainda segundo Josiane Monteiro Bichet, há informações de que Clayton teria consumido bebida alcoólica naquela noite e seria usuário de drogas. Conforme a advogada, esses fatores podem ter contribuído para o agravamento da situação que culminou no desaparecimento das duas jovens.

Enquanto as investigações avançam, as autoridades seguem reunindo provas para esclarecer o caso e localizar Letícia e Estela.

Fonte: O Bemdito