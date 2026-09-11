Número de lares com idosos em situação de insegurança alimentar registra queda expressiva no Brasil em dois anos

Levantamento aponta melhora no cenário de segurança alimentar para a população idosa brasileira nos últimos dois anos

Um novo levantamento realizado a partir de dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), trouxe um dado positivo sobre a realidade dos Brasileiro com mais de 60 anos. O estudo indica que houve uma redução no número de domicílios com idosos enfrentando algum grau de insegurança alimentar no país.

A análise comparativa entre 2023 e 2024 revela que 300 mil lares deixaram a condição de vulnerabilidade. Enquanto em 2023 o país contabilizava 5,9 milhões de moradias com idosos nessa situação, o número caiu para 5,6 milhões no ano de 2024, conforme informação divulgada pela Agência Brasil.

Para compreender melhor essa mudança, é preciso analisar como a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (EBIA) classifica os diferentes níveis de privação. A queda mais significativa ocorreu justamente nos casos considerados mais críticos, o que reflete uma mudança importante na qualidade de vida dessa parcela da população.

Queda acentuada na insegurança alimentar grave

Dentro das categorias da EBIA, o grupo em situação de insuficiência alimentar grave foi o que apresentou o recuo mais expressivo. O número de lares nessa condição passou de 894 mil para 744 mil em apenas um ano, demonstrando uma melhora direta no acesso à alimentação básica para muitas famílias Brasileira.

O nível de insegurança moderada também registrou queda, passando de 1,2 milhão para 1,1 milhão de domicílios. Já o patamar de insegurança leve, que envolve vulnerabilidade social e privação de comida em menor grau, manteve-se estável, com cerca de 3,7 milhões de lares afetados.

Desafios estruturais permanecem no cenário nacional

Apesar da redução nos Número absolutos, o estudo aponta que o desafio estrutural ainda é uma realidade presente. Segundo Marcelo Tokarski, CEO da consultoria Nexus, responsável pelo levantamento, os dados servem como um alerta para onde as políticas públicas precisam focar com urgência nos próximos anos.

Atualmente, 21,8% de todas as moradias com idosos no Brasil possuem algum grau de vulnerabilidade que impacta diretamente a alimentação.

Perguntas Frequentes

Qual foi a queda total de lares com idosos em insegurança alimentar?

Houve uma redução de 300 mil domicílios, passando de 5,9 milhões em 2023 para 5,6 milhões em 2024.

Qual categoria de insegurança alimentar mais recuou?

O grupo em situação de insegurança alimentar grave foi o que mais diminuiu, caindo de 894 mil para 744 mil lares.

Qual a porcentagem de lares com idosos que ainda possuem vulnerabilidade alimentar?

Cerca de 21,8% de todos os domicílios com pessoas acima de mais de 60 anos no país apresentam algum grau de vulnerabilidade nutricional.

Qual a fonte dos dados utilizados para este levantamento?

As informações foram extraídas da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), realizada pelo IBGE.

O que dizem os especialistas sobre o resultado?

Marcelo Tokarski, CEO da Nexus, afirmou que a redução é importante, mas ressalta que o desafio estrutural permanece e exige foco em políticas públicas estratégicas.