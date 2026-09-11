Caso Massuia: julgamento de ex-policial federal acusado de matar fotógrafo em Curitiba é interrompido após ocorrência

O julgamento do ex-policial federal Ronaldo Massuia, que responde pela morte do fotógrafo André Munir Fritoli, foi suspenso nesta quinta-feira, dia 10 de setembro de 2026.

A sessão, que estava em seu segundo dia no Tribunal do Júri de Curitiba, precisou ser interrompida após uma ocorrência envolvendo o réu nas dependências do local. Conforme informação divulgada pela Banda B, a juíza Mychelle Pacheco decidiu dissolver o Conselho de Sentença, o que resultou no cancelamento imediato dos trabalhos.

Apesar da interrupção, as autoridades judiciais garantiram que todas as provas produzidas durante os dois dias de sessão permanecem preservadas. O réu, que se encontra preso, deverá passar por um novo julgamento, que será agendado pela Justiça em uma data futura ainda a ser definida.

Ocorrência envolvendo o réu

Segundo a defesa de Ronaldo Massuia, representada pelo advogado Heitor Bender, o ex-policial federal estava recolhido em uma cela no local do júri quando teria atentado contra a própria vida. O advogado afirmou que o réu recebeu atendimento médico imediato após uma intercorrência clínica e, no momento, passa bem.

Histórico do caso em Curitiba

O crime que vitimou o fotógrafo André Munir Fritoli, de 32 anos, ocorreu em 1º de maio de 2022. O ataque aconteceu em uma loja de conveniência de um posto de combustíveis localizado no bairro Cristo Rei, em Curitiba. A denúncia aponta que o réu iniciou uma discussão fútil com clientes e funcionários antes de sair e retornar armado.

Utilizando uma pistola Glock calibre 9 mm, pertencente à Polícia Federal, Massuia efetuou diversos disparos contra as pessoas presentes. Além da morte de André Munir Fritoli, outras sete pessoas ficaram feridas durante a ação violenta, que foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

Expectativa para o novo júri

Após a dissolução do Conselho de Sentença, a expectativa de todos os envolvidos no processo é pela remarcação célere de uma nova sessão. A assistência de acusação declarou em nota que aguarda a apuração rigorosa do ocorrido e reforçou a necessidade de um novo julgamento para que se alcance a justa condenação do réu.

A defesa, por sua vez, mantém o acompanhamento do estado de saúde de seu Clientes enquanto aguarda as próximas determinações do Poder Judiciário sobre o prosseguimento do caso. O réu segue à disposição da Justiça para as etapas processuais seguintes.

Perguntas frequentes sobre o caso

Por que o julgamento foi interrompido? O júri foi interrompido após o réu, Ronaldo Massuia, apresentar uma intercorrência clínica dentro da cela no local do julgamento, exigindo atendimento médico.

O que acontece com as provas apresentadas? A juíza responsável pelo caso determinou que todas as provas produzidas durante os dois dias de sessão estão preservadas e serão aproveitadas no futuro.

Quantas pessoas foram atingidas pelo ataque? Segundo a denúncia do processo, o ataque deixou uma vítima fatal, o fotógrafo André Munir Fritoli, e outras sete pessoas feridas.

O réu continua preso? Sim, o ex-policial federal permanece sob custódia da Justiça, mesmo com a dissolução do Conselho de Sentença e a necessidade de um novo julgamento.

Quando será o novo julgamento? A data para a realização de um novo júri ainda não foi definida, devendo ser agendada pela Justiça em breve, conforme a expectativa das partes envolvidas.