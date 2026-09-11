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Nuvem funil é registrada durante tempestade no interior de Santa Helena
Moradores do interior de Santa Helena registraram o surgimento do que aparenta ser uma nuvem funil durante uma forte tempestade acompanhada por intensa atividade de raios.
As imagens mostram a formação se projetando abaixo da base das nuvens em meio às condições de instabilidade na região. Até o momento, não há confirmação de que o fenômeno tenha tocado o solo.
Crédito: correio do lago
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