O avatar de Bolsonaro é uma brecha nas regras eleitorais? Entenda o impacto da inteligência artificial na política de 2026

A ascensão do avatar de Bolsonaro na convenção do PL levanta questões urgentes sobre como a inteligência artificial pode redefinir as regras eleitorais brasileiras até 2026.

Uma cena inusitada marcou a convenção do PL no último sábado, no Pacaembu. O público presente acompanhou a fala de um avatar de Bolsonaro, que utilizou tecnologia de ponta para simular a voz e a imagem do ex-presidente em um discurso político.

A simulação abriu o evento com uma frase direta, afirmando que não era ele, mas uma versão feita por inteligência artificial. O conteúdo, que abordou sua situação jurídica e o apoio ao filho, Flávio Bolsonaro, foi transmitido para milhares de pessoas.

Conforme informações divulgadas pela fonte do conteúdo, o uso dessa tecnologia coloca em xeque as atuais regulamentações eleitorais e os limites do uso da IA nas eleições futuras.

O cumprimento das normas do TSE

O caso específico do avatar de Bolsonaro parece ter respeitado a resolução do Tribunal Superior Eleitoral. A norma exige que qualquer conteúdo sintético seja identificado de forma clara, explícita e acessível aos eleitores.

Como o vídeo começou com um aviso sobre sua natureza artificial, a intenção de transparência foi preservada. Ninguém na convenção foi enganado sobre a veracidade do que estava sendo exibido na tela.

O desafio jurídico para além da autenticidade

O problema jurídico aqui não é a falsidade do vídeo, já que o avatar de Bolsonaro se apresenta como tal. A questão central é saber se a exibição de um candidato impedido, mesmo que via IA, fere o espírito da lei eleitoral.

Estamos diante de um cenário onde a inteligência artificial permite que figuras políticas que não podem se manifestar presencialmente continuem exercendo influência política ativa em alta definição.

O futuro das eleições com inteligência artificial

Se esta convenção serve de exemplo, a eleição de 2026 será marcada pelo uso intenso de avatares. A tecnologia rompe barreiras físicas, permitindo que campanhas alcancem milhões com mensagens personalizadas e sintéticas.

O debate agora se volta para saber se a transparência, por si só, é suficiente para conter possíveis abusos ou se o uso da IA nas eleições exige novas travas legais mais rígidas.

Perguntas Frequentes

1. O uso de avatar de Bolsonaro é ilegal?

Até o momento, o caso cumpriu a regra do TSE de identificar claramente o conteúdo sintético, o que o diferencia de uma prática de desinformação comum.

2. O que diz a regra do TSE sobre IA?

A resolução exige que conteúdos gerados por inteligência artificial em propaganda eleitoral sejam identificados de modo explícito e acessível ao público.

3. Por que o caso é considerado uma brecha?

Porque a tecnologia permite que candidatos impedidos de se manifestar politicamente continuem presentes nos palanques através da simulação digital.

4. A IA pode ser usada para enganar eleitores?

Sim, o maior risco é o uso de deepfakes sem identificação, que visam confundir o eleitor sobre a autenticidade de fatos e declarações de candidatos.

5. O que esperar das próximas eleições?

O uso de inteligência artificial deve se tornar central, forçando a justiça eleitoral a atualizar constantemente as normas para garantir o equilíbrio do pleito.