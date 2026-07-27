Motorista embriagada que atropelou idoso no Floresta é solta após pagar fiança

Uma mulher, de 29 anos, foi presa em flagrante na manhã deste domingo (26) após se envolver em um acidente de trânsito e ser flagrada dirigindo sob influência de álcool, em Cascavel.

Segundo a Polícia Civil do Paraná, por meio da 15ª Subdivisão Policial, o caso aconteceu na Avenida Papagaios, no bairro Floresta. A condutora de um Renault Sandero teria tentado desviar de um pedestre que atravessava a via, perdeu o controle da direção e atingiu um veículo que estava estacionado.

Com a colisão, duas passageiras do automóvel e o pedestre sofreram ferimentos leves. As vítimas foram atendidas por equipes do SIATE (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e encaminhadas à UPA Brasília.

Durante o atendimento da ocorrência, policiais militares constataram sinais de alteração da capacidade psicomotora da motorista, como odor etílico, olhos avermelhados e dispersão. Ela foi submetida ao teste do etilômetro, que apontou resultado de 0,56 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expirado.

Diante da constatação, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à 10ª Central Regional de Flagrantes. A autoridade policial homologou a prisão pelo crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata da condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

A Polícia Civil informou ainda que a apuração sobre as lesões sofridas pelas vítimas continuará por meio de Inquérito Policial, com realização de diligências e análise dos prontuários médicos para verificar possível enquadramento em crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

Após o pagamento de fiança, a mulher foi liberada e permanecerá à disposição da Justiça para responder ao processo.