Motorista embriagada que atropelou idoso no Floresta é solta após pagar fiança

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Por Diego Cavalcante
Atualizado em
Uma mulher, de 29 anos, foi presa em flagrante na manhã deste domingo (26) após se envolver em um acidente de trânsito e ser flagrada dirigindo sob influência de álcool, em Cascavel.
Segundo a Polícia Civil do Paraná, por meio da 15ª Subdivisão Policial, o caso aconteceu na Avenida Papagaios, no bairro Floresta. A condutora de um Renault Sandero teria tentado desviar de um pedestre que atravessava a via, perdeu o controle da direção e atingiu um veículo que estava estacionado.
Com a colisão, duas passageiras do automóvel e o pedestre sofreram ferimentos leves. As vítimas foram atendidas por equipes do SIATE (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) e encaminhadas à UPA Brasília.
Durante o atendimento da ocorrência, policiais militares constataram sinais de alteração da capacidade psicomotora da motorista, como odor etílico, olhos avermelhados e dispersão. Ela foi submetida ao teste do etilômetro, que apontou resultado de 0,56 mg/L de álcool por litro de ar alveolar expirado.
Diante da constatação, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à 10ª Central Regional de Flagrantes. A autoridade policial homologou a prisão pelo crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que trata da condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
A Polícia Civil informou ainda que a apuração sobre as lesões sofridas pelas vítimas continuará por meio de Inquérito Policial, com realização de diligências e análise dos prontuários médicos para verificar possível enquadramento em crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.
Após o pagamento de fiança, a mulher foi liberada e permanecerá à disposição da Justiça para responder ao processo.
CRÉDITOS E LINK DO ARTIGO
Mais Notícias
Home Page – Início
See more: The Global Track