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O calor europeu é pior que o do Brasil?

O calor europeu é pior que o do Brasil?

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O calor europeu é pior que o do Brasil?
1 de 1 Calor extremo, somado ao atrito dos trilhos, levou ao derretimento do asfalto em Leipzig, no leste da Alemanha; serviço de bondes precisou ser interrompido — Foto: Heiko Rebsch/dpa via AP

“As ondas de calor vêm acontecendo de uma forma que não é uma variabilidade, e sim uma mudança. O clima está em processo de mudança para essas condições mais frequentes. As medidas de adaptação são fundamentais para a condição de vida e de saúde da população, principalmente os mais sensíveis, que são os idosos”, diz Ana Ávila, meteorologista do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura da Unicamp.

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Corinthia Mes

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