O calor europeu é pior que o do Brasil?

“As ondas de calor vêm acontecendo de uma forma que não é uma variabilidade, e sim uma mudança. O clima está em processo de mudança para essas condições mais frequentes. As medidas de adaptação são fundamentais para a condição de vida e de saúde da população, principalmente os mais sensíveis, que são os idosos”, diz Ana Ávila, meteorologista do Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura da Unicamp.