Criação de vagas de estacionamento exclusivas para advogados em Ponta Grossa gera polêmica e divide opiniões entre entidades locais

A polêmica sobre a reserva de vagas de estacionamento exclusivas para advogados em Ponta Grossa ganha força após aprovação legislativa recente.

A Câmara Municipal de Ponta Grossa, cidade paranaense com 375 mil habitantes, aprovou um projeto que permite a criação de vagas de estacionamento exclusivas para advogados. A medida visa facilitar o acesso desses profissionais a órgãos do Poder Judiciário e repartições públicas.

O texto, de autoria do presidente da Câmara, Julio Kuller, recebeu 15 votos favoráveis contra 3 contrários. A proposta agora segue para a análise da prefeitura, que avalia a constitucionalidade e os impactos técnicos, conforme informação divulgada pelo g1.

Abaixo, detalhamos os argumentos de quem defende a iniciativa, as críticas do setor empresarial e o que diz a legislação sobre essas vagas exclusivas.

O argumento da advocacia pela celeridade

Na visão da subseção da OAB de Ponta Grossa, a reserva de vagas de estacionamento exclusivas para advogados não configura um privilégio, mas um instrumento de trabalho. A entidade defende que a rotina da advocacia exige rapidez e pontualidade.

Segundo a presidente da OAB local, Mariantonieta Pailo Ferraz, a medida é essencial para garantir as prerrogativas profissionais. A ideia é que, ao estacionar próximo a fóruns e delegacias, o advogado consiga atender o cidadão com mais agilidade e eficiência.

A resistência da Associação Comercial

Por outro lado, a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa (ACIPG) se posicionou de forma contrária. A entidade enviou um ofício à prefeitura solicitando o veto total ao projeto de lei aprovado pelos vereadores.

Para a ACIPG, destinar vagas de estacionamento exclusivas para advogados fere o princípio da isonomia. A associação argumenta que a medida reduz o espaço disponível para consumidores e empresários, prejudicando o movimento nas áreas centrais.

O que prevê o projeto de lei

Caso a prefeitura sancione a lei, as vagas exclusivas para advogados deverão estar situadas a uma distância máxima de 50 metros de prédios como o Fórum Estadual, a Justiça do Trabalho, delegacias e órgãos da administração pública.

Para utilizar o benefício, o profissional deverá fixar a credencial da OAB no painel do veículo. O uso será restrito aos momentos em que o advogado estiver em efetivo exercício de suas funções profissionais em diligências ou atendimentos.

Próximos passos e análise jurídica

A prefeitura de Ponta Grossa informou que o projeto está sob análise jurídica. O Poder Executivo deve verificar se a criação de vagas de estacionamento exclusivas para advogados está em conformidade com a Constituição e com as normas de trânsito.

Caso a proposta seja aprovada, a regulamentação do sistema de estacionamento rotativo local precisará ser adaptada para acomodar essas novas reservas de espaço público destinadas à classe jurídica.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. O que são as vagas exclusivas para advogados? São espaços públicos reservados próximos a órgãos do Judiciário para uso profissional, visando agilizar o atendimento jurídico.

2. O projeto já está em vigor? Não, o projeto foi aprovado pela Câmara, mas aguarda a sanção ou veto da Prefeitura de Ponta Grossa.

3. Qual o argumento da OAB sobre a medida? A OAB afirma que não é privilégio, mas uma forma de assegurar as prerrogativas profissionais e a celeridade na defesa do cidadão.

4. Por que a ACIPG é contra a proposta? A entidade entende que a medida fere a isonomia e prejudica o comércio local ao reduzir vagas para consumidores e empresários.

5. Qualquer advogado pode usar a vaga? Segundo o projeto, o uso será permitido apenas para profissionais em efetivo exercício de suas funções, mediante identificação com a credencial da OAB.