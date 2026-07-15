O ciclista, professor e produtor rural José Beletato, conhecido carinhosamente c…

O ciclista, professor e produtor rural José Beletato, conhecido carinhosamente como “Avião”, já se prepara para mais um grande desafio de fé, superação e solidariedade. Morador do Distrito de Arapuan, em Janiópolis, e professor da Escola do Campo da Comunidade São João de Ubiratã, ele partirá no dia 10 de julho rumo ao Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida (SP), em sua quinta viagem de bicicleta até a cidade santa.

Nesta edição, o desafio será ainda maior. Beletato pretende percorrer aproximadamente 1.150 quilômetros utilizando o tradicional Caminho da Fé, uma das principais rotas de peregrinação do Brasil. A meta é concluir todo o percurso em apenas seis dias.

A história do ciclista é marcada pela determinação. Ele iniciou sua trajetória no ciclismo em novembro de 2019, quando decidiu mudar de vida e adotar hábitos mais saudáveis. Na época, estava próximo dos 100 quilos. Hoje, com cerca de 77 quilos, já acumula quase 60 mil quilômetros pedalados e se tornou referência regional no ciclismo de longa distância.

Além da fé, a solidariedade é uma das marcas de suas jornadas. Em 2024, José Beletato realizou sua quarta viagem de bicicleta até Aparecida em prol do Lar dos Velhinhos de Ubiratã, mobilizando empresas e a comunidade regional para arrecadar recursos destinados à entidade.

Neste ano, o projeto “Pedal Solidário 2026” tem como objetivo arrecadar recursos para o Lar dos Velhinhos de Moreira Sales. Aproximadamente 15 empresas já confirmaram apoio à iniciativa, mas toda ajuda é bem-vinda.

As doações podem ser realizadas via Pix pela chave: 📲 (44) 99910-2061 Banco Itaú José Beletato

A campanha já conta com colaboradores de diversas cidades da região e também do estado de São Paulo. Segundo Beletato, a intenção é ajudar uma entidade que enfrenta necessidades constantes e depende do apoio da comunidade.

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