Quando será o Dia dos Pais em 2026? | Brasil

Em 2026, o Dia dos Pais será comemorado em 9 de agosto. A data móvel é comemorada sempre no segundo domingo do mês e, por isso, não tem um dia fixo para a celebração da paternidade.

Apesar da cultura de celebração pelo Dia dos Pais, a data não é declarada feriado nacional ou ponto facultativo. Em outros países, a comemoração ocorre em outros dias, como em junho para os americanos e em maio pelos coreanos.

No Brasil, a data foi importada dos Estados Unidos pelo publicitário Sylvio Bhering, enquanto atuava como diretor do jornal “O Globo” e da “Rádio Globo”, em 1953. Nesta época, o Dia dos Pais era comemorado no dia 16 de agosto devido à celebração católica do dia de São Joaquim, pai de Maria, a mãe de Jesus.

Posteriormente, a data foi alterada para o dia 26 de julho, mas, com o passar dos anos, instituiu-se a comemoração para o segundo domingo de agosto, o que se assemelha com o Dia das Mães, que também é comemorado no segundo domingo, só que em maio.

A origem do Dia dos Pais é atribuída à americana Sonora Smart Dodd, que, em 1909, decidiu homenagear seu pai, o veterano da Guerra Civil William Jackson Smart, após participar de um sermão de Dia das Mães, segundo a Enciclopédia Britânica.

A primeira celebração realizada em Spokane, em Washington, nos Estados Unidos, contou com o apoio de líderes religiosos da cidade. No ano seguinte, o país comemorou o primeiro Dia dos Pais oficial no dia 19 de junho, mês de aniversário do pai de Dodd.

A data se tornou feriado nacional no país em 1972, durante o governo Richard Nixon. Desde então, o Dia dos Pais é comemorado no terceiro domingo de junho pelos americanos.

*Estagiária sob supervisão de Diogo Max

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