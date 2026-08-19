GRAVE ACIDENTE ENVOLVE PREFEITOS DE ANAHY E IGUATU E DEIXA MULHER GRAVEMENTE FER

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🚨 GRAVE ACIDENTE ENVOLVE PREFEITOS DE ANAHY E IGUATU E DEIXA MULHER GRAVEMENTE FERIDA
Uma grave colisão envolvendo três veículos foi registrada na noite desta terça-feira (18), na BR-277, em Cascavel. Um Nissan Kicks tentou atravessar a rodovia e bateu de frente com uma Toyota Hilux. Na sequência, uma Fiat Toro também atingiu o Kicks.
Na Toro estavam o prefeito de Anahy, Arilson Batista, o prefeito de Iguatu, Martinho Lucas de Godoy, e o ex-prefeito de Anahy. Eles sofreram apenas escoriações e recusaram atendimento.
No Kicks, a condutora ficou gravemente ferida e foi encaminhada ao Hospital Universitário de Cascavel. O passageiro teve ferimentos moderados. O motorista da Hilux não se feriu.
O acidente deixou a BR-277 parcialmente interditada e provocou congestionamento superior a 10 quilômetros.
📢 EM NOTA, A PREFEITURA DE ANAHY INFORMOU QUE O PREFEITO ARILSON BATISTA, O SECRETÁRIO-GERAL CARLOS REIS E O PREFEITO DE IGUATU, MARTINHO LUCAS DE GODOY, PASSAM BEM APÓS O ACIDENTE. SEGUNDO A ASSESSORIA, TODOS JÁ ESTÃO RETORNANDO AOS SEUS RESPECTIVOS MUNICÍPIOS. A NOTA FOI DIVULGADA PARA TRANQUILIZAR FAMILIARES, AMIGOS E TODA A POPULAÇÃO.
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