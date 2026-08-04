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💙 O olhar que sempre cuidou de você merece todo o cuidado.
Pais fazem de tudo para proteger seus filhos em cada fase da vida. Agora é a sua vez de retribuir esse carinho cuidando da visão de quem sempre esteve ao seu lado.
Durante o mês de agosto, na compra de um óculos completo, você ganha lentes que escurecem no sol sem custo extra! 😎☀️
👓 Mais conforto no dia a dia.
☀️ Mais proteção contra a luz solar.
💙 Mais qualidade de vida para quem merece o melhor.
Não perca essa oportunidade! Passe em uma unidade da 99 Óticas e aproveite essa condição especial.
⚠️ Promoção válida durante o mês de agosto. Consulte o regulamento e as lentes participantes.
📍 Av. Nilza de Oliveira Pipino, 1603 – Centro, Ubiratã
📲 WhatsApp: (44) 9 9707-2650
👉 Instagram: @99oticasubirata
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