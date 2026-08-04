POLICIAL MILITAR É PRESO EM FLAGRANTE APÓS ATIRAR EM MECÂNICO DE MOTOS NO RS

Um policial militar foi preso em flagrante após atirar contra um mecânico de motos na manhã de sábado (1º), em uma oficina em Sobradinho, no Rio Grande do Sul.

De acordo com informações da Brigada Militar, o policial estava de serviço no município de Passa Sete quando se deslocou até a oficina e efetuou os disparos contra a vítima. O mecânico, identificado como Wilian Wink, foi socorrido e encaminhado para atendimento médico. O estado de saúde dele é considerado grave.

Segundo o comandante do 23º Batalhão da Brigada Militar, tenente-coronel Cristiano Marconatto, o policial e o mecânico mantinham um histórico de desentendimentos relacionados ao barulho provocado por motocicletas preparadas para competições. O militar mora em frente ao estabelecimento.

Após o crime, o policial apresentou-se espontaneamente no quartel da Brigada Militar de Sobradinho, onde foi preso em flagrante. Em seguida, foi encaminhado ao Presídio Militar, em Porto Alegre, onde permanece à disposição da Justiça Militar.

A Polícia Civil e a Justiça Militar investigam as circunstâncias do caso, que deverá apurar a motivação dos disparos e as responsabilidades do policial.

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