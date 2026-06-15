O Portal Ubiratã Online informa com profundo pesar o Falecimento de *BENEDITA M…

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⚫️ O Portal Ubiratã Online informa com profundo pesar o Falecimento de *BENEDITA MEDEIROS DE OLIVEIRA*, 97 anos.
Velório na residência Rua Nossa Senhora Aparecida, n 67.
Sepultamento será informado.
As Condolências do Portal Ubiratã Online.
Informação da Funerária Bom Jesus
👉 @ubirataonline_oficial
https://www.instagram.com/reel/DZm6sysO7t7/?igsh=eDVmNnBsMXA0NWEw
Source
The Global Track