O Portal Ubiratã Online informa com profundo pesar o Falecimento de *BENEDITA M…

⚫️ O Portal Ubiratã Online informa com profundo pesar o Falecimento de *BENEDITA MEDEIROS DE OLIVEIRA*, 97 anos.

Velório na residência Rua Nossa Senhora Aparecida, n 67.

Sepultamento será informado.

As Condolências do Portal Ubiratã Online.

Informação da Funerária Bom Jesus

👉 @ubirataonline_oficial

https://www.instagram.com/reel/DZm6sysO7t7/?igsh=eDVmNnBsMXA0NWEw

Source

The Global Track

Corinthia Mes