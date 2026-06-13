O Portal Ubiratã Online informa com profundo pesar o Falecimento de *DARCI LOUR…

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
⚫️ O Portal Ubiratã Online informa com profundo pesar o Falecimento de *DARCI LOURENÇO DE SOUZA*, 78 anos.
Velório na Capela Mortuária. Sepultamento 13/06 as 17:00 horas.
As Condolências do Portal Ubiratã Online
Informação da Funerária Bom Jesus.
👉 @ubirataonline_oficial
https://www.instagram.com/reel/DZgv4uAuDc-/?igsh=ZGN5dm5ibjQ1bGdv
Source
The Global Track