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O Portal Ubiratã Online informa com profundo pesar o Falecimento de *DARCI LOUR…

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⚫️ O Portal Ubiratã Online informa com profundo pesar o Falecimento de *DARCI LOURENÇO DE SOUZA*, 78 anos.

Velório na Capela Mortuária. Sepultamento 13/06 as 17:00 horas.

As Condolências do Portal Ubiratã Online

Informação da Funerária Bom Jesus.

👉 @ubirataonline_oficial
https://www.instagram.com/reel/DZgv4uAuDc-/?igsh=ZGN5dm5ibjQ1bGdv
Source
The Global Track

Corinthia Mes

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