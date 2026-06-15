O que fazer em Curitiba nesta semana? Ira, Roupa Nova, Fuscas e mais

Curitiba se prepara para uma semana repleta de arte, música, teatro e eventos especiais que prometem agradar a todos os públicos. De 15 a 21 de junho de 2026, a capital paranaense será palco de exposições de renome internacional, espetáculos emocionantes e celebrações temáticas. Confira o guia completo para você não perder nada!

Exposições e Grandes Eventos Culturais

16ª Bienal Internacional de Curitiba: Mergulho na Arte Contemporânea

A 16ª Bienal Internacional de Curitiba continua a encantar os amantes da arte com sua vasta mostra de arte contemporânea. O Museu Oscar Niemeyer (MON) é o principal palco para este evento de grande relevância, que reúne artistas de diversas partes do mundo. Uma oportunidade imperdível para explorar novas perspectivas e tendências artísticas.

Onde: Museu Oscar Niemeyer (MON) – Rua Marechal Hermes, 999 – Centro Cívico.

Quando: Aberto para visitação durante toda a semana.

Ingressos: R$ 36 (inteira).

Curitiba Art Week 2026: Últimos Dias para a Celebração da Arte Local

A Curitiba Art Week 2026 se despede nesta terça-feira, 16 de junho. Aproveite os últimos dias para visitar diversas galerias, ateliês e espaços independentes pela cidade, que oferecem performances, visitas guiadas gratuitas e circuitos de arte contemporânea. Uma chance única de prestigiar a produção artística local e emergente.

Onde: Diversas galerias, ateliês e espaços independentes pela cidade.

Quando: Último dia na terça-feira, 16 de junho.

CASACOR Paraná 2026: Inspiração em Arquitetura e Design

A maior mostra de arquitetura, design de interiores e paisagismo do estado, a CASACOR Paraná 2026, segue em exibição. Uma excelente oportunidade para buscar inspiração e conhecer as últimas tendências do setor em um ambiente sofisticado e inovador.

Onde: CASACOR Paraná (consulte o site oficial para endereço e horários).

Shows e Música

Roupa Nova: Sucessos que Marcaram Gerações

A banda Roupa Nova, conhecida por seus inúmeros sucessos que embalaram gerações, fará duas apresentações em Curitiba. Prepare-se para cantar junto clássicos como “Dona”, “Whisky a Go Go” e “Linda” em shows que prometem muita emoção e nostalgia.

•Onde: Teatro Positivo.

•Quando: Sexta-feira, 19 de junho, e Sábado, 20 de junho (show extra).

Ingressos: Disponíveis no DiskIngressos.

Ira! Acústico: A Essência do Rock Nacional

A banda Ira! traz seu aclamado show acústico para Curitiba. Com um repertório que revisita os grandes sucessos da carreira em formato intimista, o público terá a chance de apreciar a essência do rock nacional de uma forma única. A data confirmada pelo Guia de Turismo é sábado, 20 de junho.

•Onde: [Local a confirmar, verificar canais oficiais da banda].

•Quando: Sábado, 20 de junho.

Allan Kardec – Um Olhar para a Eternidade: Espetáculo Musical

O Teatro Bom Jesus recebe o espetáculo musical “Allan Kardec – Um Olhar para a Eternidade”. Uma produção que promete emocionar e fazer o público refletir sobre temas profundos, com uma trilha sonora envolvente.

Onde: Teatro Bom Jesus.

Quando: Sexta-feira, 19 de junho.

Ingressos: Disponíveis no DiskIngressos.

Teatro e Dança

Espetáculo “GiselleS” – Balé Teatro Guaíra & Orquestra Sinfônica do Paraná: Um Clássico Reimaginado

A releitura contemporânea do clássico balé romântico “Giselle”, apresentada pelo Balé Teatro Guaíra e acompanhada ao vivo pela Orquestra Sinfônica do Paraná, continua em cartaz. Uma experiência artística sublime e inovadora no palco do Guairão.

Onde: Guairão (Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto).

Quando: De 18 a 21 de junho (quinta a sábado às 20h30; domingo às 18h).

Ingressos: R20(inteira)/R 20 (inteira) / R20(inteira)/R 10 (meia-entrada) no DiskIngressos ou na bilheteria.

Peça “Desmonte” – Gina Vogue: Temporada Comemorativa

A atriz Gina Vogue retorna aos palcos com a temporada comemorativa da peça “Desmonte”. Uma oportunidade para conferir a performance da artista em um espetáculo que promete reflexão e emoção. A temporada se encerra nesta semana.

Onde: Teatro José Maria Santos.

Quando: Até 21 de junho.

Ingressos: Disponíveis no DiskIngressos.

EBA! A Extraordinária Biblioteca de Alexandria: Aventura para a Família

Para a criançada, o espetáculo “EBA! A Extraordinária Biblioteca de Alexandria” continua em cartaz no Miniauditório do Guaíra. Uma aventura lúdica e educativa que promete encantar os pequenos e toda a família.

Onde: Guaíra – Miniauditório.

Quando: Até 21 de junho.

Peter Pan: O Clássico que Encanta Gerações

O clássico infantil “Peter Pan” segue em cartaz no Teatro Regina Vogue. Uma oportunidade para as crianças mergulharem no mundo mágico da Terra do Nunca e se divertirem com as aventuras de Peter, Wendy e Capitão Gancho.

Onde: Teatro Regina Vogue.

Quando: Até 21 de junho.

Eventos Especiais e Lazer

Dia Mundial do Fusca (DMF 2026 Curitiba): Celebração Clássica

Os apaixonados por carros clássicos têm um encontro marcado neste domingo, 21 de junho, no Dia Mundial do Fusca (DMF 2026 Curitiba). O evento contará com centenas de Fuscas e derivados em exposição, um mercado de pulgas com peças antigas, praça de alimentação com food trucks e música ao vivo. Um programa para toda a família!

Onde: Colégio Arquidiocesano de Curitiba, anexo ao Seminário São José (Rua Monsenhor Boleslau Falarz, 200 – Cidade Industrial de Curitiba).

Quando: Domingo, 21 de junho de 2026, das 08h às 17h.

31ª Curitiba Restaurant Week e Circuito Bom Gourmet de Inverno: Sabores da Estação

Os festivais gastronômicos continuam a todo vapor! A 31ª Curitiba Restaurant Week e o Circuito Bom Gourmet de Inverno oferecem menus completos a preços promocionais em diversos restaurantes da cidade. Uma excelente oportunidade para explorar a rica culinária curitibana e experimentar novos sabores.

Onde: Diversos estabelecimentos na cidade (consulte os sites oficiais dos festivais).

Quando: Restaurant Week até 28 de junho; Circuito Bom Gourmet até 26 de julho.

Feiras de Inverno: Artesanato e Gastronomia nas Praças

As tradicionais Feiras de Inverno nas Praças Osório e Santos Andrade continuam a aquecer o centro da cidade. Com artesanato local, roupas de lã, toucas e uma deliciosa praça de alimentação com pinhão, quentão e outras iguarias, as feiras são um convite para um passeio agradável.

Onde: Praça Osório e Praça Santos Andrade (Centro).

Quando: Toda a semana (até 18 de julho).

Tour Curitiba Sombria: Mistérios e Lendas da Cidade

Para quem busca uma experiência diferente, o Tour Curitiba Sombria oferece um passeio noturno pelos mistérios e lendas da cidade. Uma oportunidade de conhecer o lado mais obscuro e fascinante da capital paranaense.

Onde: Saída da Praça João Cândido.

Quando: Sábado, 20 de junho.

Curitiba promete uma semana inesquecível, com opções para todos os gostos e idades. Escolha seus eventos favoritos e aproveite o melhor da cultura e do lazer que a cidade tem a oferecer!