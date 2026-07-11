O que fazer em Curitiba no fim de semana? Matuê, rock e festival japonês
Read Time4 mins
Share your love
A agenda cultural de Curitiba para o fim de semana e os próximos dias reúne grandes festivais de música, celebrações de imigração, rock e espetáculos tradicionais de teatro e dança. O principal destaque fica por conta do Festival Ginga Curitiba, que traz o fenômeno do trap Matuê para agitar o público em um evento que une arte e as transmissões oficiais dos jogos da Copa do Mundo 2026.
Atrações: Celebração dos 118 anos da imigração japonesa e os 80 anos do Nikkei Curitiba com mais de 80 pratos típicos, apresentações de Taiko, danças tradicionais, artes marciais e concurso de cosplay.
Data/Horário: Sábado (11/07) das 10h às 20h e domingo (12/07) das 10h às 18h.
Local: Centro de Eventos Positivo (Parque Barigui).
World Rock Day Curitiba
Atrações: Motorocker, Milk’n Blues, Hillbilly Rawhide, Candy Man Club e Lenhadores da Antártida em 13 horas de shows. O local conta com praça de alimentação, fábrica itinerante de chope, corrida de cavalos e espaço pet friendly.
Data/Horário: Sábado (11/07) das 10h às 23h.
Local: Arena Jockey Eventos.
Ingressos: Entrada gratuita, com retirada antecipada online.
O que é: Um espetáculo inédito que une a música sinfônica ao drama do teatro musical, contando com projeções imersivas e trilha sonora tocada inteiramente ao vivo por mais de 120 artistas no palco.
Artistas: Apresentação da Orquestra Sinfônica de Curitiba sob a regência do Maestro Carlos Domingues, com participação do coro Tessitura Plena Singers e solistas convidados.
Data e Horário: 17 de julho de 2026, às 20h30 (os portões abrem às 19h30).
Local: Teatro Ópera de Arame (Rua João Gava, 920 – Abranches, Curitiba – PR).
Ingressos: À venda de forma online pela plataforma DiskIngressos. Há uma promoção especial que garante 20% de desconto para compras a partir de 3 ingressos.
Tributo Sinfônico: Les Misérables – On Stage
Um espetáculo inédito que une a música sinfônica ao drama do teatro musical, contando com projeções imersivas e trilha sonora tocada inteiramente ao vivo por mais de 120 artistas no palco.
Artistas: Apresentação da Orquestra Sinfônica de Curitiba sob a regência do Maestro Carlos Domingues, com participação do coro Tessitura Plena Singers e solistas convidados.
Data e Horário: 17 de julho de 2026, às 20h30 (os portões abrem às 19h30).
Local: Teatro Ópera de Arame (Rua João Gava, 920 – Abranches, Curitiba – PR).
Ingressos: À venda de forma online pela plataforma DiskIngressos. Há uma promoção especial que garante 20% de desconto para compras a partir de 3 ingressos.
Teatro, Dança e Concertos
64º Festival Folclórico e de Etnias do Paraná
Atrações: Grupos folclóricos locais apresentando espetáculos ricos em dança, canto e figurinos típicos.
Data/Horário: Sábado (11/07) às 20h e domingo (12/07) às 19h.
Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão).
Atrações: Apresentação clássica especial de domingo.
Data/Horário: Domingo (12/07) das 10h30 às 12h.
Local: Teatro Guaíra.
Concerto da Orquestra Infantojuvenil Alegro
Atrações: Apresentação especial realizada pela Associação Musical Alegro em parceria com a Universidade Positivo (UP), demonstrando o modelo de formação musical que prepara a futura Orquestra Jovem do Paraná.
Data/Horário: Domingo (12/07) às 17h.
Local: Teatro UP Experience.
Festival Espetacular de Teatro de Bonecos
Atrações: Abertura oficial do festival de bonecos da cidade com espetáculos e performances voltados para toda a família.
Data: Inicia no domingo (12/07).
Local: Diferentes espaços culturais da cidade.
Ingressos: Entrada gratuita.
Festival Cena Hum – Mundo Melhor
Atrações: Encerramento da mostra artística e teatral.
Data/Horário: Sábado (11/07) até as 20h.
Local: Centro Cultural Teatro Guaíra.
Vida Noturna e Shows em Clubes
Encontro de Lendas Nacional
Atrações: Noite inteiramente dedicada ao rock clássico nacional e tributos pesados.
Data/Horário: Sábado (11/07) das 21h às 01h.
Local: Tork n’ Roll.
Dia do Rock no Crossroads
Atrações: Evento comemorativo estendido com 11 bandas no palco variando entre grunge, rock alternativo, metal e eletrônica.
Data: Sábado (11/07).
Local: Bar Crossroads.
Festa do Dia Mundial do Rock no Sheridan’s
Atrações: Shows de Lely Quinn Band (20h30), cantando clássicos de AC/DC, Guns N’ Roses e Evanescence, e banda Backstage (23h), com repertório dedicado ao hard rock de Queen, Aerosmith e Bon Jovi.