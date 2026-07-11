OUÇA AGORA: Caxias x Floresta pela Série C

Partida abre a 14ª rodada. Arte Pioneiro / Reprodução

Neste sábado (11), o Caxias recebe o Floresta. No Estádio Centenário, pela 14ª rodada da Série C, a partida inicia às 11h.

O Grená quer se aproximar das primeiras posições da tabela, e está em sexto lugar, com 20 pontos. Já o visitante quer entrar no G-6, e ocupa a 10ª posição, com um ponto a menos que os gaúchos.

Na última rodada, o time de Marcelo Cabo conquistou a primeira vitória fora de casa, por 1 a 0, sobre a Ferroviária. O Verdão da Vila empatou sem gols com o Guarani.

A partir das 10h30min, a Gaúcha Serra transmite o jogo, no 102.7 FM, ou no app de GZH/opção Serra. A narração é de Tiago Nunes, com reportagens de Camila Corso, e comentários de Maurício Reolon. Na Central de Esportes, Helena Brum.

Escalações:

Caxias: Busatto; Felipe Albuquerque, Ianson, Moraes e Roberto; Breno Santos, Marcelo Freitas e Matheus Anjos; Calyson, Jhonatan Ribeiro e Salatiel. Técnico: Marcelo Cabo.