Homem é preso após destruir celular da esposa durante discussão no Canadá em Cascavel

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Por Redação
Atualizado em
Um homem de 32 anos foi preso durante a madrugada desta terça-feira (4) após uma ocorrência de violência doméstica registrada na Rua Antônio Damian, no Bairro Canadá, em Cascavel.
Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, o casal se desentendeu por conta de suspeitas envolvendo o relacionamento. Durante a discussão, o homem teria pegado o telefone celular da esposa e o arremessado contra a parede, danificando o aparelho.
Abalada com a situação, a mulher desferiu um soco contra uma porta de vidro da residência, sofrendo um corte na mão. Ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu atendimento médico.
Após o atendimento da ocorrência, os policiais prenderam o suspeito, que foi encaminhado à Central Regional de Flagrantes da Delegacia de Polícia Civil.
O caso será apurado pela Polícia Judiciária, que adotará as medidas cabíveis.
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