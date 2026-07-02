Obituário: Confira os falecimentos registrados em Cascavel em 02/07/2026

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Diariamente a CGN publica para você os óbitos registrados em Cascavel pela ACESC (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel)
As informações publicadas são fornecidas pela autarquia municipal, você poderá encontrar o nome, a data do falecimento e as informações sobre velório e sepultamento
JACINTA RODRIGUES NETO
Filiação: Laureano Rodrigues e Joaquina Villalva
Idade: 75 anos
Falecido em 02/07/2026
Sepultamento: 03/07/2026, as 10:00, Cemitério Municipal, Cristo Redentor, Cascavel -PR
LURDES TALINI
Filiação: Alexandre Pedrassani e Olivia Graeff
Idade: 79 anos
Falecido em 02/07/2026
Sepultamento: 02/07/2026, as 17:00, Cemitério Municipal, Toledo -PR
ELOIZA MARI BONATTO
Filiação: Ricardo Bonatto e Dileta Sganzerla Bonatto
Idade: 55 anos
Falecido em 02/07/2026
Sepultamento: 02/07/2026, as 16:00, Cemitério Municipal, Dom Mauro Aparecido dos Santos, Cascavel -PR
ALCINDO LOPES
Filiação: Alexandrina Lopes
Idade: 84 anos
Falecido em 01/07/2026
Sepultamento: 02/07/2026, as 16:30, Cemitério Municipal, Pq São Luiz, Cascavel -PR
HAMILTON CEZAR CARLIN
Filiação: Aristiliano Ribeiro e Lidia Ribeiro
Idade: 67 anos
Falecido em 01/07/2026
Sepultamento: 02/07/2026, as 16:30, Cemitério Municipal, Cristo Redentor, Cascavel -PR
FABIANA DA SILVA BACH
Filiação: Valdir Bach e Dejanira Aparecida da Silva
Idade: 26 anos
Falecido em 01/07/2026
Sepultamento: 02/07/2026, as 17:00, Cemitério Municipal, Matelandia -PR
IVO IACHINSKI
Filiação: Vicente e Ana Ubinski
Idade: 59 anos
Falecido em 01/07/2026
Sepultamento: 02/07/2026, as 15:30, Cemitério Municipal, Cascavel -PR
MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA
Filiação: Jose Saturnino e Maria do Socorro dos Santos Saturnino
Idade: 70 anos
Falecido em 01/07/2026
Sepultamento: 02/07/2026, as 17:00, Cemitério Municipal, Cascavel -PR
NM DE ANY CAROLINE DE SOUZA
Filiação: Any Caroline de Souza Silva
Idade: 0 anos
Falecido em 30/06/2026
Sepultamento: 01/07/2026, as 15:00, Cemitério Municipal, Jardim da Saudade, Cascavel -PR
MARICLEIA MARTINS
Filiação: Jose Nazareno e Elizabeth Muzik
Idade: 53 anos
Falecido em 30/06/2026
Sepultamento: 03/07/2026, as 10:00, Cemitério Municipal, Pq São Luiz, Cascavel -PR
JOVAHNY ALIX LAURENT
Filiação: Michel Laurent e Louisemane Cedoit
Idade: 32 anos
Falecido em 29/06/2026
Sepultamento: 04/07/2026, as 16:00, Cemitério Municipal, Jardim da Saudade, Cascavel -PR
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