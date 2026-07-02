Obituário: Confira os falecimentos registrados em Cascavel em 02/07/2026

Diariamente a CGN publica para você os óbitos registrados em Cascavel pela ACESC (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Cascavel)

As informações publicadas são fornecidas pela autarquia municipal, você poderá encontrar o nome, a data do falecimento e as informações sobre velório e sepultamento

JACINTA RODRIGUES NETO

Filiação: Laureano Rodrigues e Joaquina Villalva

Idade: 75 anos

Falecido em 02/07/2026

Sepultamento: 03/07/2026, as 10:00, Cemitério Municipal, Cristo Redentor, Cascavel -PR

LURDES TALINI

Filiação: Alexandre Pedrassani e Olivia Graeff

Idade: 79 anos

Falecido em 02/07/2026

Sepultamento: 02/07/2026, as 17:00, Cemitério Municipal, Toledo -PR

ELOIZA MARI BONATTO

Filiação: Ricardo Bonatto e Dileta Sganzerla Bonatto

Idade: 55 anos

Falecido em 02/07/2026

Sepultamento: 02/07/2026, as 16:00, Cemitério Municipal, Dom Mauro Aparecido dos Santos, Cascavel -PR

ALCINDO LOPES

Filiação: Alexandrina Lopes

Idade: 84 anos

Falecido em 01/07/2026

Sepultamento: 02/07/2026, as 16:30, Cemitério Municipal, Pq São Luiz, Cascavel -PR

HAMILTON CEZAR CARLIN

Filiação: Aristiliano Ribeiro e Lidia Ribeiro

Idade: 67 anos

Falecido em 01/07/2026

Sepultamento: 02/07/2026, as 16:30, Cemitério Municipal, Cristo Redentor, Cascavel -PR

FABIANA DA SILVA BACH

Filiação: Valdir Bach e Dejanira Aparecida da Silva

Idade: 26 anos

Falecido em 01/07/2026

Sepultamento: 02/07/2026, as 17:00, Cemitério Municipal, Matelandia -PR

IVO IACHINSKI

Filiação: Vicente e Ana Ubinski

Idade: 59 anos

Falecido em 01/07/2026

Sepultamento: 02/07/2026, as 15:30, Cemitério Municipal, Cascavel -PR

MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA

Filiação: Jose Saturnino e Maria do Socorro dos Santos Saturnino

Idade: 70 anos

Falecido em 01/07/2026

Sepultamento: 02/07/2026, as 17:00, Cemitério Municipal, Cascavel -PR

NM DE ANY CAROLINE DE SOUZA

Filiação: Any Caroline de Souza Silva

Idade: 0 anos

Falecido em 30/06/2026

Sepultamento: 01/07/2026, as 15:00, Cemitério Municipal, Jardim da Saudade, Cascavel -PR

MARICLEIA MARTINS

Filiação: Jose Nazareno e Elizabeth Muzik

Idade: 53 anos

Falecido em 30/06/2026

Sepultamento: 03/07/2026, as 10:00, Cemitério Municipal, Pq São Luiz, Cascavel -PR

JOVAHNY ALIX LAURENT

Filiação: Michel Laurent e Louisemane Cedoit

Idade: 32 anos

Falecido em 29/06/2026

Sepultamento: 04/07/2026, as 16:00, Cemitério Municipal, Jardim da Saudade, Cascavel -PR