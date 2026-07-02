Um grave acidente foi registrado na noite deste domingo (28), na Avenida Nilza d…

Um grave acidente foi registrado na noite deste domingo (28), na Avenida Nilza de Oliveira Pepino, na rotatória com a Avenida Pioneiros, em Ubiratã.

A colisão envolveu um veículo e uma motocicleta. Com o impacto, o condutor da moto ficou ferido.

Equipes de resgate foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos à vítima no local. Em seguida, o motociclista foi encaminhado para atendimento médico. O estado de saúde não foi informado.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.

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