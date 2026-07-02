Um grave acidente foi registrado na noite deste domingo (28), na Avenida Nilza d…

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Um grave acidente foi registrado na noite deste domingo (28), na Avenida Nilza de Oliveira Pepino, na rotatória com a Avenida Pioneiros, em Ubiratã.
A colisão envolveu um veículo e uma motocicleta. Com o impacto, o condutor da moto ficou ferido.
Equipes de resgate foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos à vítima no local. Em seguida, o motociclista foi encaminhado para atendimento médico. O estado de saúde não foi informado.
As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas.
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