Raízen tem 3º maior prejuízo anual da década entre SAs | Empresas

Com o resultado do ano-safra 2025/26, a Raízen registrou o terceiro maior prejuízo de um ano fiscal em dez anos entre companhias de capital aberto. A empresa é protagonista da maior recuperação extrajudicial (RE) em curso no país e, no último ano fiscal, encerrado em março, já anunciou desinvestimentos que somam R$ 12 bilhões, parte da estratégia de simplificação de portfólio adotada pela companhia depois de um período de tentativa de diversificação.