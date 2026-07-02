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Raízen tem 3º maior prejuízo anual da década entre SAs | Empresas

Raízen tem 3º maior prejuízo anual da década entre SAs | Empresas

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Raízen tem 3º maior prejuízo anual da década entre SAs | Empresas
Raízen tem 3º maior prejuízo anual da década entre SAs | Empresas

Com o resultado do ano-safra 2025/26, a Raízen registrou o terceiro maior prejuízo de um ano fiscal em dez anos entre companhias de capital aberto. A empresa é protagonista da maior recuperação extrajudicial (RE) em curso no país e, no último ano fiscal, encerrado em março, já anunciou desinvestimentos que somam R$ 12 bilhões, parte da estratégia de simplificação de portfólio adotada pela companhia depois de um período de tentativa de diversificação.

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