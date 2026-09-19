Obituário de Londrina: veja a lista oficial de falecimentos e sepultamentos deste sábado, 19 de setembro de 2026

Acompanhe as informações atualizadas sobre os falecimentos e os locais de sepultamento registrados pelo Serviço Funerário Municipal de Londrina neste sábado.

O obituário de Londrina traz, neste sábado, 19 de setembro de 2026, a relação oficial de pessoas que tiveram seus falecimentos registrados nas últimas 24 horas. O levantamento é fundamental para que familiares e amigos possam se organizar para as últimas homenagens.

As informações apresentadas nesta reportagem foram obtidas conforme dados divulgados pelo portal Banda B, que compila os registros oficiais do Serviço Funerário Municipal. A lista inclui nomes de cidadãos, locais de velório e horários de sepultamento previstos.

Para quem busca prestar condolências ou precisa de detalhes adicionais sobre as cerimônias, é importante verificar os locais e horários específicos de cada caso listado abaixo, garantindo assim a correta organização das despedidas.

Lista de falecimentos e locais de sepultamento

De acordo com o balanço do Serviço Funerário Municipal, as seguintes pessoas tiveram seus falecimentos oficializados para este dia 19 de setembro:

Amara Campos Pereira, com 72 anos, terá seu velório e sepultamento realizados na cidade de Cambé, no Paraná. Marcos Jose Zani, de 61 anos, será velado e sepultado na cidade de Nova Fátima, também no Paraná.

Maria Tausenfreund, de 75 anos, teve seu sepultamento registrado para a meia-noite deste sábado em local classificado como outros. Já Sebastiana Guimarães Ramos, de 76 anos, será velada na Capela do Distrito Paiquerê, com sepultamento marcado para as 14h no mesmo distrito.

Como consultar informações adicionais do obituário

Caso você precise de mais detalhes sobre o obituário de Londrina, o Serviço Funerário Municipal orienta que a consulta seja feita diretamente pelos canais oficiais. Os dados são atualizados de forma automática a cada hora.

Os interessados podem acessar o portal da Central de Luto do município para buscar notas de Falecimentos. Além disso, é possível entrar em contato telefônico com as Capela municipais para confirmar horários ou endereços de Velório.

Perguntas frequentes sobre o obituário

Onde posso consultar a lista oficial de falecimentos em Londrina? A lista oficial pode ser consultada através do portal da Central de Luto do município ou pelos telefones das Capela municipais.

Com que frequência o obituário de Londrina é atualizado? Segundo as informações oficiais, a lista de falecimentos e sepultamentos é atualizada automaticamente todas as horas pelo serviço municipal.

É possível obter informações sobre Velório de Outros cidades? Sim, o obituário frequentemente registra sepultamentos em municípios vizinhos, como Cambé e Nova Fátima, conforme a necessidade das famílias.

O que devo fazer se precisar de ajuda com o serviço funerário? O ideal é entrar em contato diretamente com a Central de Luto ou com a capela onde a cerimônia será realizada para obter orientações precisas.

Os dados de Falecimentos são públicos? Sim, as notas de Falecimentos são registros públicos disponibilizados pelo Serviço Funerário Municipal para informar a população sobre os sepultamentos do dia.