Eleições 2026: entenda por que candidatos não podem ser presos a partir deste sábado e quais são as exceções legais

A partir deste sábado, dia 19 de setembro, candidatos aos cargos de presidente, governador, senador e deputado federal ou estadual contam com proteção especial contra prisões

Com a proximidade das Eleições 2026, a legislação eleitoral brasileira estabelece uma série de normas para assegurar que o processo de votação ocorra sem interferências indevidas. Entre essas medidas, destaca-se a proibição de detenção ou prisão de postulantes aos cargos públicos.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, a regra entra em vigor neste sábado (19) e permanece válida durante os 15 dias que antecedem o primeiro turno, marcado para 4 de outubro, estendendo-se até 48 horas após o encerramento da votação, em 6 de outubro.

Essa proteção, prevista no Código Eleitoral, visa garantir que nenhum Candidatos seja impedido ou tenha sua participação na campanha e na votação dificultada por medidas restritivas de liberdade, protegendo assim a isonomia entre os concorrentes.

O que acontece em casos de flagrante delito?

Embora a proteção seja ampla, ela não é absoluta. A regra estabelece uma exceção fundamental: o flagrante delito. Caso um Candidatos seja pego cometendo um crime em flagrante, a prisão pode ser realizada pelas autoridades policiais normalmente.

Nessa situação específica, o caso deve ser obrigatoriamente submetido à análise da Justiça Eleitoral, que avaliará a legalidade da detenção. No Paraná, estado que conta com 1.088 candidatos na disputa, essa norma é essencial para manter a ordem durante o período de campanha.

Proteção estendida a mesários e fiscais

A proteção contra prisões não se limita apenas aos candidatos. De acordo com os dados da fonte consultada, a legislação também estende o benefício aos mesários e fiscais de partidos, mas com uma condição importante: a garantia só vale enquanto estiverem no exercício de suas funções eleitorais.

Regras específicas para o eleitorado

Os eleitores também possuem proteção contra prisões, mas o período de vigência é diferente. Para o cidadão comum, a proibição de detenção começa no dia 29 de setembro, cinco dias antes do primeiro turno, e segue até 48 horas após o pleito.

Existem exceções para os eleitores, como em casos de flagrante delito, sentença criminal condenatória por crime inafiançável ou desrespeito ao salvo-conduto. Essas medidas visam evitar que o cidadão seja impedido de exercer seu direito fundamental ao voto.

FAQ: Perguntas frequentes sobre a proibição de prisões

1. Qual o período exato de proteção para os candidatos? A proteção vale de 19 de setembro até 48 horas após o pleito de 4 de outubro, ou seja, até o dia 6 de outubro.

2. Candidatos podem ser presos por qualquer motivo?

3. Mesários também estão protegidos contra prisões? Sim, mas apenas enquanto estiverem exercendo suas funções no dia da votação.

4. Quando começa a proteção para os eleitores? A proteção para os eleitores começa no dia 29 de setembro, cinco dias antes da votação.

5. Quais as exceções para a prisão de eleitores? Além do flagrante, eleitores podem ser presos por sentença criminal condenatória de crime inafiançável ou desrespeito ao salvo-conduto.