Paraná volta a ficar sob alerta de tempestades intensas com previsão de chuva e ventos fortes

O tempo apresentou mudanças no Paraná nesta quinta-feira (13), com aumento das temperaturas, mas o estado voltou a ser colocado em alerta para tempestades intensas, conforme informado pela Defesa Civil em parceria com o Simepar.

Segundo o boletim meteorológico, as tempestades começam de forma mais amena pela faixa sul ao longo do dia e devem se intensificar na sexta-feira (14), com maior impacto previsto para os Campos Gerais e região metropolitana de Curitiba.

Riscos e recomendações para quinta e sexta-feira

Para esta quinta-feira, o alerta indica a possibilidade de tempestades irregulares com chuva forte em curto período, rajadas de vento, descargas atmosféricas e granizo localizado, trazendo risco de queda de galhos, alagamentos, danos em plantações e interrupções no fornecimento de energia.

Na sexta-feira, a previsão aponta para tempestades pontualmente intensas, com chuva forte, ventos com rajadas mais intensas, descargas elétricas e granizo. Esses fenômenos podem provocar queda de árvores, transbordamento de córregos, destelhamentos, além dos riscos já listados para o dia anterior.

Detalhes meteorológicos e amplitude dos temporais

De acordo com a Climatempo, a condição de observação engloba parte do Paraná nesta quinta com ventos entre 40 km/h e 50 km/h, principalmente nas áreas centro, norte e leste. As pancadas de chuva podem ocasionar rajadas de vento localmente maiores.

Na sexta-feira, as instabilidades devem se espalhar de forma significativa, colocando o Paraná em destaque no cenário meteorológico do Sul do Brasil. A chuva terá distribuição irregular, com volumes elevados concentrados em algumas localidades em poucas horas, enquanto municípios próximos podem receber acumulados menores. As rajadas de vento associadas podem alcançar até 60 km/h.

Previsão do tempo e contatos de emergência

O Simepar atualizou a previsão do tempo para os dias 13 e 14 de agosto, reforçando a necessidade de atenção e monitoramento constante.

Em caso de emergências, a Defesa Civil atende pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193. Para problemas relacionados a quedas de energia e postes, a Copel deve ser acionada pelo número 0800 51 00 116.

Os paranaenses podem receber alertas personalizados da Defesa Civil pelo celular enviando o CEP da região via SMS para 40199. Após o cadastro, os cidadãos passam a receber mensagens sobre riscos de mau tempo locais.

Perguntas frequentes

Qual é a previsão para os próximos dias no Paraná?

O Paraná terá tempestades irregulares nesta quinta-feira e temporais pontualmente intensos na sexta, com riscos de ventos fortes, granizo e chuvas volumosas em algumas regiões.

Quais áreas do estado são mais afetadas pelas tempestades?

A faixa sul do estado terá início dos temporais, que se intensificarão especialmente nos Campos Gerais e na região metropolitana de Curitiba na sexta-feira.

Quais os contatos para emergências durante as tempestades?

Defesa Civil atende pelo 199, Corpo de Bombeiros pelo 193, e para problemas de energia, contato com a Copel através do 0800 51 00 116.