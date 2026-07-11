Odegaard e Spilling, a dupla Beckham-Posh do futebol norueguês.

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Martin Odegaard está vivendo os melhores meses de sua carreira. Depois de conquistar a Premier League com o Arsenal , o meio-campista de 27 anos levou a Noruega às quartas de final de uma Copa do Mundo pela primeira vez em sua história.
Em campo, Odegaard é o gênio por trás do jogo da equipe nórdica. Mas fora de campo, sua vida privada também recebe considerável atenção, especialmente desde seu casamento com Helene Spilling – um dos rostos mais famosos do entretenimento norueguês.
Se Odegaard era o “menino de ouro” do futebol norueguês desde os 15 anos, Spilling também é uma estrela em sua área. Nascida em 1996 em Gjerdrum, ela começou a se dedicar à dança ainda jovem e rapidamente se destacou profissionalmente.
Helene Spilling conquistou o campeonato nacional norueguês de dança de salão 17 vezes. Ela se mudou para a Lituânia para treinar e competir internacionalmente antes de retornar ao seu país natal para continuar sua carreira. A fama de Spilling disparou após sua participação no reality show “Skal vi danse?”, a versão norueguesa de “Dancing with the Stars”.
Spilling não é apenas uma dançarina de sucesso, mas também é dona de uma academia de dança em Oslo e é o rosto de muitas marcas importantes. Sua fama levou a mídia norueguesa a comparar repetidamente o casal Odegaard a David e Victoria Beckham, o casal que outrora dominou o cenário esportivo e de entretenimento britânico.
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Contudo, ao contrário do glamour habitual dos casais de celebridades, Odegaard e Spilling optaram por viver de forma bastante discreta. Acredita-se que os dois começaram a namorar em 2023, mas raramente compartilham detalhes de suas vidas pessoais com o público.
A primeira aparição pública dos dois juntos foi no London Football Awards, em março de 2023. Depois disso, eles se tornaram mais abertos um com o outro, aparecendo juntos em diversos eventos em Londres, onde Odegaard jogava pelo Arsenal.
2024 marcou uma grande virada na vida do casal. Em agosto daquele ano, eles anunciaram que estavam esperando seu primeiro filho. Apenas alguns meses depois, a mídia norueguesa descobriu que Helene havia mudado seu nome para Helene Spilling Odegaard em documentos oficiais.
Foi então que os fãs descobriram que Odegaard e sua namorada haviam registrado secretamente seu casamento em uma cerimônia privada em novembro de 2024. Fiel à sua postura tranquila, o capitão norueguês não fez nenhum anúncio sobre esse importante evento.
No início de dezembro de 2024, o casal deu as boas-vindas ao seu primeiro filho, chamado Matheo. Segundo a imprensa britânica, Odegaard chegou a bordar o nome do filho em suas chuteiras como forma de comemorar esse momento especial em sua vida.
Após uma cerimônia privada de registro civil, Odegaard e Spilling realizarão um casamento maior na Noruega em junho de 2025. A cerimônia contará com a presença de familiares, amigos e muitos dos companheiros de equipe do craque do Arsenal.
Durante esse período, a mídia norueguesa revelou que o casal havia se mudado para uma casa em Hertfordshire, na Inglaterra. A propriedade, descrita como discreta e sem ostentação, está avaliada em cerca de 7,7 milhões de libras (aproximadamente 275 bilhões de VND) e fica localizada perto do centro de treinamento do Arsenal em London Colney.
Talvez seja essa combinação de fama e discrição que tenha conquistado tanto carinho dos fãs noruegueses para o casal Odegaard. Agora, enquanto Odegaard se prepara para as quartas de final da Copa do Mundo contra a Inglaterra, milhões de noruegueses depositam suas esperanças nos pés do capitão de 27 anos. E logo atrás dele, como em muitas outras ocasiões, estará Helene Spilling – a mulher que protagonizou uma história de amor querida por toda a Noruega.
Fonte: https://tienphong.vn/odegaard-va-spilling-cap-becks-posh-cua-bong-da-na-uy-post1858916.tpo
Fonte do Artigo
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