Martin Odegaard está vivendo os melhores meses de sua carreira. Depois de conquistar a Premier League com o Arsenal , o meio-campista de 27 anos levou a Noruega às quartas de final de uma Copa do Mundo pela primeira vez em sua história. Em campo, Odegaard é o gênio por trás do jogo da equipe nórdica. Mas fora de campo, sua vida privada também recebe considerável atenção, especialmente desde seu casamento com Helene Spilling – um dos rostos mais famosos do entretenimento norueguês. Martin Odegaard e Helene Spilling, um belo casal, são muito queridos pelos fãs noruegueses.

Se Odegaard era o “menino de ouro” do futebol norueguês desde os 15 anos, Spilling também é uma estrela em sua área. Nascida em 1996 em Gjerdrum, ela começou a se dedicar à dança ainda jovem e rapidamente se destacou profissionalmente. Helene Spilling conquistou o campeonato nacional norueguês de dança de salão 17 vezes. Ela se mudou para a Lituânia para treinar e competir internacionalmente antes de retornar ao seu país natal para continuar sua carreira. A fama de Spilling disparou após sua participação no reality show “Skal vi danse?”, a versão norueguesa de “Dancing with the Stars”. Helene Spinling era uma dançarina de talento e beleza excepcionais. Spilling não é apenas uma dançarina de sucesso, mas também é dona de uma academia de dança em Oslo e é o rosto de muitas marcas importantes. Sua fama levou a mídia norueguesa a comparar repetidamente o casal Odegaard a David e Victoria Beckham, o casal que outrora dominou o cenário esportivo e de entretenimento britânico.

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Contudo, ao contrário do glamour habitual dos casais de celebridades, Odegaard e Spilling optaram por viver de forma bastante discreta. Acredita-se que os dois começaram a namorar em 2023, mas raramente compartilham detalhes de suas vidas pessoais com o público. A primeira aparição pública dos dois juntos foi no London Football Awards, em março de 2023. Depois disso, eles se tornaram mais abertos um com o outro, aparecendo juntos em diversos eventos em Londres, onde Odegaard jogava pelo Arsenal. 2024 marcou uma grande virada na vida do casal. Em agosto daquele ano, eles anunciaram que estavam esperando seu primeiro filho. Apenas alguns meses depois, a mídia norueguesa descobriu que Helene havia mudado seu nome para Helene Spilling Odegaard em documentos oficiais. Foi então que os fãs descobriram que Odegaard e sua namorada haviam registrado secretamente seu casamento em uma cerimônia privada em novembro de 2024. Fiel à sua postura tranquila, o capitão norueguês não fez nenhum anúncio sobre esse importante evento.

O casal teve um casamento romântico na Noruega em junho passado. No início de dezembro de 2024, o casal deu as boas-vindas ao seu primeiro filho, chamado Matheo. Segundo a imprensa britânica, Odegaard chegou a bordar o nome do filho em suas chuteiras como forma de comemorar esse momento especial em sua vida. Após uma cerimônia privada de registro civil, Odegaard e Spilling realizarão um casamento maior na Noruega em junho de 2025. A cerimônia contará com a presença de familiares, amigos e muitos dos companheiros de equipe do craque do Arsenal. A discreta mansão de Odegaard em Londres vale mais de 270 bilhões de VND.

O Vietnã espera alcançar em breve um novo avanço na cooperação com os Estados Unidos. Na cerimônia que comemorou o 250º aniversário da Independência dos EUA, realizada na noite de 8 de julho em Hanói, o Ministro das Relações Exteriores, Le Hoai Trung, afirmou que o Vietnã deseja continuar trabalhando com os Estados Unidos para desenvolver a Parceria Estratégica Abrangente de forma estável, substancial e eficaz, esperando também alcançar em breve avanços nas áreas de comércio, ciência e tecnologia, inovação e transformação digital.