resultado do prêmio de R$ 20 milhões de sábado

O resultado Mega-Sena 3030 será conhecido na noite deste sábado (11), quando a Caixa Econômica Federal realiza mais um sorteio da principal loteria do país. O concurso tem prêmio estimado em R$ 20 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio acontece a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão pelos canais oficiais da Caixa.

Resultado da Mega-Sena 3030: Em instantes

Como jogar na Mega-Sena

Na Mega-Sena, o apostador escolhe de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante.

Ganham prêmios os jogadores que acertarem:

6 números (Sena) ;

; 5 números (Quina) ;

; 4 números (Quadra).

Quanto mais dezenas forem marcadas na aposta, maiores são as chances de ganhar, mas o valor do jogo também aumenta.

Quanto custa apostar?

Atualmente, a aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6,00.

Quem desejar aumentar as probabilidades pode escolher mais números. Uma aposta com sete dezenas, por exemplo, custa R$ 42,00, enquanto o jogo máximo, com 20 dezenas, chega a R$ 232.560,00.

Qual é a chance de ganhar?

As probabilidades variam conforme a quantidade de dezenas escolhidas.

Na aposta simples de seis números, a chance de acertar a Sena é de 1 em 50.063.860.

Já uma aposta com 20 dezenas eleva significativamente as probabilidades, reduzindo a chance para 1 em 1.292, embora o investimento seja muito maior.

É possível participar por meio de bolões?

Sim. A Caixa permite apostas em bolões oficiais, modalidade em que um grupo de apostadores divide o custo do jogo e, caso seja premiado, também divide o prêmio proporcionalmente às cotas adquiridas.

Os bolões podem ser organizados diretamente nas lotéricas credenciadas ou adquiridos por meio dos canais digitais autorizados pela Caixa.

Quando acontecem os sorteios?

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, sempre às:

sábado.

terça-feira;

quinta-feira;