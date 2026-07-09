Olhar marcante, alongado e irresistível ✨🦊

O efeito Fox é perfeito para quem ama cílios mais puxadinhos, criando um visual sofisticado e realçando o formato natural dos olhos. Um efeito que traz personalidade, elegância e muita presença ao olhar.

Porque às vezes, tudo o que você precisa é de um olhar que fale por você. 🤎

Gostou desse resultado? Me envie uma mensagem e agende seu horário para transformar o seu olhar também! 📲✨

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Corinthia Mes