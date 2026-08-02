JOVEM DE 18 ANOS É VÍTIMA DE ESTUPRO E ROUBO DENTRO DE CASA APÓS SUSPEITO SIMULA

JOVEM DE 18 ANOS É VÍTIMA DE ESTUPRO E ROUBO DENTRO DE CASA APÓS SUSPEITO SIMULAR ENTREGA

Uma jovem de 18 anos foi vítima de estupro e roubo dentro da própria residência na manhã de sábado (1º), no município de Guaraniaçu, no Oeste do Paraná. Segundo a Polícia Civil, o suspeito teria simulado uma entrega para conseguir entrar no imóvel e cometer o crime na presença do filho da vítima, uma criança de apenas quatro anos.

Após o crime, equipes da Polícia Militar iniciaram diligências e localizaram o suspeito, que foi preso em flagrante. Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes, em Cascavel, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O delegado Emanuel Fernandes Monteiro de Almeida, responsável pelo atendimento da ocorrência, classificou o caso como um dos mais brutais que presenciou em seus quatro anos de atuação na Polícia Civil. Ele também destacou a importância de que vítimas de violência sexual procurem atendimento médico e registrem a ocorrência, ressaltando que não devem sentir vergonha ou culpa pelo crime sofrido.

A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer todos os detalhes da ocorrência. Até o momento, a identidade do suspeito não foi divulgada oficialmente.

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