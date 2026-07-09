Polícia Militar encontra homem com ferimentos graves no rosto no São Cristóvão

Um homem foi socorrido pelo Samu na Rua Jacarezinho, no Bairro São Cristóvão, em Cascavel na tarde desta quinta-feira (9).

A vítima teria sofrido uma queda e bateu o rosto contra o chão. De acordo com as informações apuradas pela CGN, ele apresentava ferimentos graves na face, com bastante sangramento.

Uma equipe da Polícia Militar que passava pelo local, prestou atendimento ao homem até a chegada dos socorristas.

Após avaliado, ele foi encaminhado à uma unidade hospitalar onde receberia os cuidados médicos apropriados.