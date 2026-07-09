Polícia Militar encontra homem com ferimentos graves no rosto no São Cristóvão

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Por Isabella Chiaradia
Atualizado em
Um homem foi socorrido pelo Samu na Rua Jacarezinho, no Bairro São Cristóvão, em Cascavel na tarde desta quinta-feira (9).
A vítima teria sofrido uma queda e bateu o rosto contra o chão. De acordo com as informações apuradas pela CGN, ele apresentava ferimentos graves na face, com bastante sangramento.
Uma equipe da Polícia Militar que passava pelo local, prestou atendimento ao homem até a chegada dos socorristas.
Após avaliado, ele foi encaminhado à uma unidade hospitalar onde receberia os cuidados médicos apropriados.
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