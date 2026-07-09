Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

Polícia Militar encontra homem com ferimentos graves no rosto no São Cristóvão

Polícia Militar encontra homem com ferimentos graves no rosto no São Cristóvão

  • Read Time1 min

Share your love

Polícia Militar encontra homem com ferimentos graves no rosto no São Cristóvão
Polícia Militar encontra homem com ferimentos graves no rosto no São Cristóvão

Por Isabella Chiaradia

Atualizado em

Um homem foi socorrido pelo Samu na Rua Jacarezinho, no Bairro São Cristóvão, em Cascavel na tarde desta quinta-feira (9).

A vítima teria sofrido uma queda e bateu o rosto contra o chão. De acordo com as informações apuradas pela CGN, ele apresentava ferimentos graves na face, com bastante sangramento.

Uma equipe da Polícia Militar que passava pelo local, prestou atendimento ao homem até a chegada dos socorristas.

Após avaliado, ele foi encaminhado à uma unidade hospitalar onde receberia os cuidados médicos apropriados.

Mais Notícias

Home Page – Início

Fonte do Artigo
See more: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados