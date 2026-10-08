Chuvas forçam resgates aéreos após enchentes em Talagante, Chile

Helicópteros da polícia retiraram moradores e animais após o Mapocho transbordar em Talagante; Santiago teve outubro mais chuvoso em 76 anos, segundo meteorologistas.

Vários moradores foram resgatados por helicópteros da polícia em Talagante, cidade a cerca de 35 km a sudoeste de Santiago, depois que chuvas torrenciais fizeram o rio Mapocho transbordar e inundaram grandes áreas, informou a BBC.

As águas subiram rapidamente durante a noite e transformaram estradas de terra em rios na comunidade ribeirinha, que, ao contrário das tempestades de julho, não havia sido evacuada antes das fortes precipitações, acrescentou a reportagem da BBC assinada por Vanessa Buschschlüter.

Contexto climático

Santiago registrou 74 mm de chuva nos primeiros sete dias de outubro, o que torna este outubro o mais chuvoso em 76 anos para a região, disseram meteorologistas citados pela BBC. Meteorologistas alertaram que o fenômeno El Niño, considerado neste ano incomumente forte, provavelmente seguirá trazendo tempo mais úmido, ventos poderosos e tempestades durante a primavera do hemisfério Sul.